देश की राजनीति में एक बार फिर ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ जुमले की एंट्री हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है कि और कहा है कि इस वक्त देश में केंद्र की सत्ता में टुकड़े-टुकड़े गैंग काबिज है। उन्होंने शुक्रवार (27 दिसंबर) को सुबह-सुबह ट्वीट किया, “टुकड़े-टुकड़े गैंग इस समय केंद्र की सत्ता में है।”

उनका यह ट्वीट बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आया है जिसमें एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि टुकड़े-टुकड़े गैंग को दंड देने का समय आ गया है।

अमित शाह ने गुरूवार (26 दिसंबर) को दिल्ली के कड़कड़डूमा में DDA ईस्ट दिल्ली हब के उद्घाटन समारोह में कहा था कि दिल्ली की जनता को चाहिए कि वो टुकड़े-टुकड़े गैंग को सबक सिखाए। इसके साथ ही शाह ने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था।

संशोधित नागरिकता कानून को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तुषार गांधी केंद्र भी सरकार द्वारा लाए गए इस नागरिकता संशोधन कानून का भी विरोध कर चुके हैं। उन्होंने इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में भी शिरकत की थी।

The Tukde Tukde Gang is currently in power at the Centre.

