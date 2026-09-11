Bihar News: बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने अपने 29 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने 8 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के पास राज्य कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इससे 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर मतभेद और बढ़ गए हैं।

यह नोटिस अनुशासन समिति के चेयरमैं कपिलदेव प्रसाद यादव की तरफ से जारी किया गया है। इन नोटिसों में नेताओं पर पार्टी-विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है। समिति ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में उनकी सक्रिय भागीदारी पार्टी की नीति, अनुशासन और निर्देशों का उल्लंघन है और यह गंभीर अनुशासनहीनता के दायरे में आता है।

72 घंटे का दिया अल्टीमेटम

नोटिस मिलने के बाद नेताओं को अनुशासनात्मक समिति के सामने लिखित जवाब देने और यह बताने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। समिति ने कहा, “अगर तय समय के अंदर जवाब नहीं मिलता है या जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो पार्टी के नियमों के तहत एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।”

नोटिस भेजे गए लोगों में पूर्व विधायक अनिल सिंह और पूनम देवी, सीवान जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विधुशेखर पांडे, पश्चिम चंपारण के पूर्व जिला अध्यक्ष भारत भूषण दुबे, मधेपुरा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येन्द्र यादव और औरंगाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह शामिल हैं।

यह कार्रवाई 8 सितंबर को बिहार कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ इन नेताओं और कुछ अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित प्रदर्शन के बाद की गई है। विरोध प्रदर्शन से पहले असंतुष्ट नेताओं के एक ग्रुप ने पार्टी संगठन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और बिहार के एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की थी।

इनमें से कुछ नेता उन नौ लोगों में शामिल थे जिन्हें 18 फरवरी को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि राज्य इकाई एआईसीसी की अनुशासनात्मक समिति की मंजूरी के बिना उन्हें नहीं हटा सकती थी।

नोटिस वापस लेने की मांग की थी

समूह ने निष्कासित नौ नेताओं सहित 47 कांग्रेस नेताओं को जारी किए गए नोटिस वापस लेने की मांग भी की थी और आरोप लगाया था कि राज्य इकाई ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। नेताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के समक्ष पार्टी संगठन में भ्रष्टाचार को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी।

उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेताओं ने पिछले साल 3 नवंबर को पटना के एक होटल में खड़गे और वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया था कि विधानसभा चुनाव के बाद उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा।

राज्य नेतृत्व ने इस आलोचना को खारिज कर दिया था। पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे नेताओं को पहले ही निष्कासित कर दिया गया है और केंद्रीय नेतृत्व से राज्य इकाई को संगठन को मजबूत करने का निर्देश मिला है। खबरों के मुताबिक, दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं ने निष्कासित नेताओं से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष से अपनी शिकायतें साझा करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था।

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बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के सात महीने बाद राज्य यूनिट में उसके डिजिटल आउटरीच कैंपेन को लेकर मुश्किलें बढ़ रही हैं। कई सीनियर नेता इस पहल की प्रक्रिया और नतीजे दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (BPCC) के अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में राज्य कांग्रेस ने 11 अप्रैल को ‘सृजन साथी’ जनसंपर्क प्रोग्राम शुरू किया। इसका मकसद संगठन को मजबूत करना और एक पारदर्शी और मज़बूत डिजिटल सिस्टम बनाना है, जो संघनात्मक पदों को जमीनी काम और एक्टिव हिस्सेदारी से जोड़ेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…