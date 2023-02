Turkey Earthquake: दोस्त तुर्की का भी भला नहीं चाहता पाकिस्तान! मदद लेकर जा रहे भारतीय प्लेन को नहीं करने दिया एयर स्पेस का इस्तेमाल

Earthquake in Turkey: भारत ने तुर्की की मदद के लिए एनडीआरएफ की दो टीमों का भेजा है।

Turkey Earthquake: भारत ने तुर्की में एनडीआरएफ की दो टीमें भेजी हैं (Image PTI)

Earthquake in Turkey: तुर्की और सीरिया में भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई है। अभी भी हजारों लोग इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इस भूकंप के बाद तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तुर्की की मदद के लिए भारत सहित दुनियाभर के देश आगे आए हैं लेकिन इसमें भी पाकिस्तान ‘गंदी हरकत’ करने से बाज नहीं आया है। खुद को तुर्की का सबसे बड़ा दोस्त कहने वाले पाकिस्तान ने भारत द्वारा तुर्की भेजी गई मानवीय सहायता को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। अंग्रेजी न्यूज चैनल WION की वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने मानवीय सहायता लेकर तुर्की जा रहे भारतीय विमानों को हवाई क्षेत्र देने से इनकार कर दिया है। फर्स्ट पोस्ट की खबर के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने देने पर भारतीय विमान को लंबा रूट लेना पड़ा। इस वजह से आपातकालीन समय में तुर्की तक मदद पहुंचने में देरी हुई। इससे पहले भारत सरकार द्वारा भूकंप के तुरंत बाद तुर्की की मदद का ऐलान किए जाने पर भारत में उनके राजदूत फिरत सुनेल ने शुक्रिया कहा। तुर्की के राजदूत ने भारत को दोस्त बताते हुए कहा कि जो समय पर काम आए दोस्त वहीं है। Also Read 30 बेड का अस्पताल, बचाव के लिए अत्याधुनिक उपकरण… जानें तुर्की-सीरिया की मदद के लिए भारत ने क्या-क्या भेजा? भारत में तुर्की के राजदूत (Turkish Ambassador) फिरत सुनेल ने ट्वीट कर कहा, “तुर्की और हिंदी में दोस्त कॉमन शब्द है… हमारे पास एक तुर्की कहावत है: ‘दोस्त करा गुंडे बेली ओलुर’ (ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है)। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।” NDRF की टीम में 5 महिला कर्मी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से तुर्की पहुंची NDRF की पहली टीम में 51 लोग शामिल हैं। NDRF के अधिकारी अतुल करवाल ने बताया कि NDRF की पहली टीम 51 लोगों के साथ तुर्की के लिए रवाना हुई है। इसमें 5 महिला कर्मी शामिल हैं, हमने गाड़ियां भी भेजी हैं। दूसरी टीम में भी 50 लोग हैं। NDRF का एक डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ भेजे गए हैं।

