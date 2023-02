Turkey Earthquake: NDRF डॉग के भौंकने पर दौड़ी टीम, मलबे में जीवित मिली 6 साल की बच्ची, कमांडेंट बोले- लोगों को बचाने में सबसे बड़ा योगदान

तुर्की में भूकंप के 80 घंटे बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने जूली की मदद से 6 साल की बच्ची को ढूंढ निकाला। भूकंप प्रभावित तुर्की के Gaziantep province के नूरदगी में तैनात भारत के NDRF के जवानों के लिए यह एक चमत्कार जैसा था।

तुर्की के Noordagi city में NDRF ने मलबे से 6 साल की बच्ची को जीवित निकाला। (Express Photo)

NDRF in Turkey: तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान राहत और बचाव अभियान के लिए भारत से भेजे गए एनडीआरएफ के जवान लगातार शानदार काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तुर्की के गजियांटेप प्रांत के नूरदगी इलाके में सामने आया। वहां, पूरे दिन और पूरी रात बर्फीली हवाओं के बीच काम कर रही एनडीआरएफ टीम ने मृतकों की तलाश के लिए कंक्रीट स्लैब में ड्रिलिंग छेद करने के दौरान अपने कुत्ते जूली के भौंकते हुआ तीन मंजिला इमारत के मलबे की तरफ लपकते देखा। बचाव दल ने उसका पीछा किया और लगभग तीन घंटे बाद की कड़ी मशक्कत के बाद सब खुशी से एक साथ चीख पड़े,’यहां एक बच्चा जीवित है।’ NDRF के लिए चमत्कार जैसा वाकया भूकंप प्रभावित तुर्की के गजियांटेप प्रांत के नूरदगी में तैनात भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों के लिए यह एक ‘चमत्कार’ था। तुर्की में एनडीआरएफ दल के नेता कमांडेंट गुरमिंदर सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “छह साल की बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया और स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया … भूकंप के 80 घंटे हो चुके थे। हम 7 फरवरी को यहां आने के बाद से लगातार काम पर थे। हमें मृतकों के अलावा कुछ भी नहीं मिला था … अब हम एक चमत्कार देख रहे थे।”

