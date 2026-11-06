महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में तुलजापुर शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 18 साल के एक छात्र की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पूर्व पार्षद संतोष कदम और उनके साले संजय विलास जाधव को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि इन्होंने बीकॉम के छात्र समीर को उनके ही परिवार की एक लड़की का पीछा करने के शक में बेरहमी से पीटा। बाद में अस्पताल में समीर की मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, संतोष कदम और संजय विलास पर आरोप है कि उन्होंने समीर को बांस के डंडो और बेल्टों से बेरहमी से पीटा। पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया।

परिवार का क्या है आरोप?

जानकारी के मुताबिक, मृतक समीर तुलजाभवानी महाविद्यालय में बीकॉम का छात्र था। परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे बांस और बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के बाद समीर को भारतीबुवा मठ के पास एक पार्किंग एरिया में छोड़ दिया गया था।

समीर की मां ने क्या कहा?

इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में समीर की मां अंसार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि समीर उनका इकलौता बेटा था। उनके मुताबिक, आरोपी समीर को परिवार के सामने से अपने साथ ले गए थे। बाद में उसे दूसरी जगह ले जाकर कथित तौर पर पीटा गया और उसके बाद अधमरी हालत में उसे वहीं पार्किंग में छोड़ दिया गया।

3 महीने पहले हुई थी इस घटनाक्रम की शुरुआत

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 3 नवंबर की शाम से 4 नवंबर की सुबह के बीच की है। समीर को इतनी बेरहमी से पीटने की स्थिति कोई अचानक नहीं बनी बल्कि 3 महीने पहले से चल रहे घटनाक्रम के बाद आरोपियों ने समीर को बुरी तरह पीट दिया। इस घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई थी जब पूर्व पार्षद संतोष कदम ने समीर और उसके माता-पिता को अपने घर बुलाया था। वहां समीर पर अपने रिश्तेदार की बेटी का पीछा करने और उसे परेशान करने का आरोप लगाया गया था।

समीर ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था

परिवार के मुताबिक, उस समय भी समीर के साथ मारपीट की गई थी और उन्हें लड़की से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। समीर की मां ने FIR में बताया कि इस घटना के बाद समीर ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। वह एक बेकरी में काम करने लगा था और साथ ही बीकॉम फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

घटना वाले दिन क्या हुआ?

समीर के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक, 3 नवंबर को समीर अपने चाचा को घर लाने के लिए निकला था। कुछ घंटे बाद परिवार को फोन आया कि समीर को संतोष कदम के घर ले जाया गया है। समीर की मां ने आरोप लगाया कि कदम और उनके साले ने समीर के साथ मारपीट की। इस दौरान परिवार के सदस्यों को गालियां दी गईं और धमकाया भी गया। इस दौरान संतोष के साथ चार अन्य लोग भी थे।

शिकायतकर्ता ने FIR में आरोप लगाया कि प्रणव देवकाटे नाम के व्यक्ति ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और परिवार को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। परिवार रात करीब 11:30 बजे संतोष कदम के घर से बाहर निकल पाया। घर पहुंचने के बाद परिजनों को पता चला कि समीर के साथ मारपीट की गई है और उसे भारतीबुवा मठ के पास पार्किंग एरिया में छोड़ दिया गया है। इसके बाद परिवार समीर को एक टेम्पो में सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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