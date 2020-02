50, 70 लाख नहीं अब एक करोड़ लोग करेंगे ट्रम्प का स्वागत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया नया दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो दिवसीय भारत दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। भारत के साथ-साथ ट्रंप भी अपने इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं इसका अंदाज़ा उनके बयानों से लगाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में दावा किया है कि उनका स्वागत करने अहमदाबाद में करीब एक करोड़ लोग आएंगे। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत दौरे को लेकर ऐसा बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने 50 लाख और 70 लाख मेहमानों का दावा किया था।

अमेरिका के कोलराडो में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है भारत में 10 मिलियन लोग मेरे स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर खड़े होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दस मिलियन यानी एक करोड़ लोग हमारा स्वागत करेंगे। इतनी भीड़ से तो स्टेडियम भी फुल हो जाएगा और लोगों को बाहर खड़ा होना पड़ेगा।

