Gautam Gambhir facing a backlash on Twitter,Trolled for decrying attack on Muslim: पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर द्वारा गुरुग्राम में एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ ट्वीट करने पर, उन्हीं की पार्टी शुभचिंतकों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। मुस्लिम व्यक्ति से कथित तौर पर उसकी धार्मिक टोपी हटाने के लिए कहा गया था। जिसके बाद गंभीर ने इस हमले को “अपमानजनक” बताते हुए अधिकारियों से कार्रवाई करने का आग्रह करने की बात कही थी।

गंभीर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि “ट्रोल और आलोचकों कोई समस्या नहीं है और वह ऐसे ही रहेंगे और झूठ के पीछे छिपाने के बजाय सच्चाई को कहना आसान है।” 25 वर्षीय मोहम्मद बरकत आलम पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गंभीर ने ट्वीट किया, “गुरुग्राम में मुस्लिम युवक को उसकी धार्मिक टोपी हटाने और ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए कहा गया। यह निंदनीय है। गुरुग्राम प्रशासन द्वारा अनुकरणीय कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहां जावेद अख्तर ‘ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे’ लिखते हैं और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हमें दिल्ली 6 में ‘आरज़ियन’ गीत दिया।”

अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य पर हमले की निंदा करने पर गंभीर के ट्वीट में लगभग 4,500 से अधिक लोगों ने कमेंट किया। कुछ यूजर्स ने उनपर सेलेक्टिव होने का भी आरोप लगाया। अपने शुरुआती ट्वीट के तीन घंटे बाद, गंभीर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि धर्म निरपेक्षता पर यह विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र- ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ से निकला है। उन्होंने ट्वीट किया, “मैं खुद को सिर्फ गुरुग्राम मामले तक ही नहीं रोकूंगा, जाति या धर्म के आधार पर कोई भी उत्पीड़न दुखद है। सहिष्णुता और समावेश पर ही भारत की विचारधारा आधारित है।”

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, गंभीर ने कहा “एक क्रिकेटर होने के नाते, आलोचना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे इसकी आदत है। इसलिए ट्रोलर्स और आलोचकों को कोई समस्या नहीं है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं काले और सफेद रंग में रहना जारी रखूंगा। मुझे कभी ग्रे पसंद नहीं आया, मेरी अलमारी में भी ग्रे नहीं मिलेगा। झूठ के फरेब के पीछे छिपने के बजाय सच बोलना आसान है।” “समावेशीता से मेरा मतलब है कि सभी के साथ विकास हो। हमारे पीएम की तरह, मोदी ने कहा, ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ’। यदि आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो आप सभी का विश्वास कैसे जीतेंगे? और वह भी सिर्फ एक के पसंदीदा धर्म के अभ्यास के लिए। और जैसा कि मैंने भी कहा, मेरे विचार गुड़गांव की घटना तक सीमित नहीं हैं, लेकिन यह लिंचिंग, घृणा और किसी भी तरह के उत्पीड़न पर विचार करने का एक पॉइंट है।”

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गंभीर की टिप्पणी को लेकर निराशा व्यक्त की है। उनके मुताबिक गंभीर को सोच समझ कर बोलना चाहिए विशेष रूप से यह देखते हुए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं। एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि गंभीर को इस तरह के ट्वीट से बचना चाहिए था, “जांच अभी जारी है और तथ्यों का पता लगाया जा रहा है”। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी विपक्ष को राज्य सरकार पर निशाना साधने का मौका देती है। आधिकारिक तौर पर भी भाजपा ने गंभीर से अलग रुख अपनाया, पार्टी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया: “कुछ लोग गुड़गांव में आंतरिक तर्क को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दो समूहों के बीच हर लड़ाई को एक हिंदू-मुस्लिम कोण देना राष्ट्र को विभाजित करने की राजनीति है। मुस्लिम पक्ष द्वारा पुलिस को किए गए आह्वान में, हिंदू-मुस्लिम का कोई संदर्भ नहीं था। बाद में इस पर हिंदू-मुस्लिम रंग चढ़ा दिया गया।”

दिल्ली भाजपा के प्रमुख मनोज तिवारी ने कहा कि गंभीर ने इस मामले पर ” निर्दोषता ” के साथ प्रतिक्रिया दी है। “हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने आदर्श वाक्य में विश्वास करते हैं। इस मामले में, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि पुलिस को जांच करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। “हालांकि, मैं हमारे देश के लोगों को सावधान करना चाहूंगा कि अब जब हमारी पार्टी सत्ता में फिर से आई है, तो लोगों का एक वर्ग सांप्रदायिक कोण के साथ चीजों को चित्रित करने की कोशिश करेगा। लोगों को सतर्क रहना चाहिए, न कि ऐसी चीजों पर विश्वास करना चाहिए।” दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, जो गंभीर के अभियान की देखभाल कर रहे थे, ने कहा कि लोग गंभीर के ट्वीट में अलग तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने कहा “यह अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के लिए पूछने वाला एक सरल ट्वीट है।”

