बीजेपी ने अब दिया ‘वामपंथ मुक्त भारत’ का नारा, पढ़ें क्या बोले रविशंकर प्रसाद

भारतीय जनता पार्टी ने अब ‘वामपंथ मुक्त भारत’ नारा दिया है। त्रिपुरा में बीजेपी की संभावित जीत से उत्साहित और मेघालय और नागालैंड में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा- ”एक प्रकार से पूरा पूर्वोत्तर अब बीजेपी के साथ है। शुरू में हम कहा करते थे ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ अब मैं सोचता हूं कि हम ‘वामपंथ मुक्त भारत’ भी कह सकते हैं।” बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी को भारी सफलता मिली है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी इस राज्य में खाता भी नहीं खोल पाई थी, वहां आज सरकार बनाने की तैयारियां कर रही है। खबर लिखे जाने तक त्रिपुरा में बीजेपी 4 सीटें जीत चुकी थी और 30 सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन 27 सीटों पर आगे चल रहा था और 3 सीटें जीत ली थीं। पूर्वोत्तर राज्यों खासकर त्रिपुरा के परिणाम को देखते हुए बीजेपी नेता गदगद हैं।

In a way the entire north east is now with the BJP. Initially we used to say "Congress mukt Bharat' now I think we can say 'Vaampanth Mukt Bharat" also.: Union Minister, Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/YBfCW4EiBw

— ANI (@ANI) March 3, 2018