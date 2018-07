भीड़ द्वारा हत्या पर सवाल, सीएम बिप्लब देब बोले- त्रिपुरा में आनंद की लहर

अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब से मीडिया ने हाल की ‘मॉब लिंचिंग’ यानी भीड़ के द्वारा की जाने वाली हत्याओं के बारे में प्रतिक्रिया लेनी चाही तो वह इससे बचते नजर आए। सीएम बिप्लब देब के जवाब के एक हिस्से का वीडियो अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाउ ने ट्वीट किया है, जिसमें वह यह कहते हुए दिखाई देते हैं, ”आज त्रिपुरा में एक आनंद का लहर बैठ रहा है और इस लहर का आप भी उपभोग करिए.. आपके मन में भी आनंद आए और आप देखिए, सोच लीजिए एकबार.. मैं खुद.. मेरा चेहरा देखिए एकबार.. मेरे मन में कितना खुशी है.. तो आपके मन भी उतना ही खुशी है न.. तो आज के दिन में आप भूल जाइए..।” टाइम्स नाउ ने ट्वीट के कैप्शन में दावा किया है कि त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब टाइम्स नाउ के द्वारा हाल की लिंचिंग की घटनाओं पर पूछे गए सवाल पर बच कर निकलते हैं, बात करते हैं कि राज्य में खुशी की लहर है।

बता दें कि हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, अकेले त्रिपुरा की बात करें तो पिछले हफ्ते बाहरी लोगों के द्वारा बच्चे चुराने की अफवाहों के चलते भीड़ ने चार लोगों को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय मीडिया में ऐसी खबरें भी चल रही है कि बिप्लब देब ने मॉब लिंचिंग को अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र करार दिया है। ऐसी खबरों के मुताबिक सीएम बिप्लब का कहना है कि कई राज्यों में हो रही ऐसी घटनाएं एक बड़ी साजिश के तहत हैं, ताकि राज्य सरकारों के सामने समस्याएं खड़ी की जा सकें। मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है।

LISTEN IN: Tripura CM Biplab Deb evades TIMES NOW’s questions on recent lynchings, talks about the state being in a happy state pic.twitter.com/f10ltHcesZ

— TIMES NOW (@TimesNow) July 6, 2018