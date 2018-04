त्रिपुरा सीएम ने युवाओं से कहा- नौकरी ढूंढ़ने में समय गंवाया, पान की दुकान खोल लेते, 5 लाख रुपये बैंक बैलेंस होता

त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब लगातार अपने बयानों के लिए चर्चा में बने हुए हैं। अब एक फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जिससे बखेड़ा खड़ा हो सकता है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने कहा कि राज्य के युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों तक राजनैतिक पार्टियों के पीछे भागते रहे और अपने जीवन के इतने साल बर्बाद कर दिए। अगर यही युवा इस दौरान पान की एक दुकान खोल लेते तो उनके बैंक बैलेंस में 5 लाख रुपए होते। त्रिपुरा के सीएम ने ये बातें त्रिपुरा वेटरनरी काउंसिल के एक कार्यक्रम के दौरान कहीं।

बिप्लब देब ने राज्य के युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की मुद्रा योजना के तहत सरकार युवाओं को बैंक लोन की सुविधा दे रही है, जिससे वह कोई रोजगार कर सम्मानित जिंदगी जी सकते हैं। देब ने आगे कहा कि एक बेरोजगार युवा बैंक से 75000 तक का लोन ले सकता है और थोड़ा खुद से कोशिश कर आराम से महीने के 25000 रुपए तक कमा सकता है। लेकिन त्रिपुरा के लोगों में पिछले 25 सालों में एक सोच पैदा हो गई है कि स्नातक युवा अगर खेती करेगा, पॉल्ट्री स्टार्ट करेगा तो इससे उसकी क्लास नीची हो जाएगी, जो कि गलत है।

The youth here runs after political parties for several years to get a govt job & wastes the vital time of their life, had the same youth instead of running after parties set up a paan shop he would have by now had a bank balance of Rs 5 lakhs: Tripura CM Biplab Deb pic.twitter.com/dSs4tg4IMp

— ANI (@ANI) April 28, 2018