56 इंच सीने पर त्रिपुरा सीएम बिप्लब देब का नया ‘ज्ञान’, जानिए अब क्या बोल गए

अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। सीएम देब ने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू दिए गए फिटनेस चैलेंज को लेकर कहा कि अगर त्रिपुरा के युवा इसे स्वीकार करेंगे तो राज्य फिट हो जाएगा। बिप्लब देब ने शनिवार को कहा, ‘हर युवा को फिट रहना चाहिए। अगर हर कोई पुश-अप्स करने लग जाए तो वह स्वस्थ रहेंगे और त्रिपुरा भी स्वस्थ रहेगा। युवाओं के फिट रहने से त्रिपुरा का सीना 56 इंच का हो जाएगा। इसके साथ ही हमें विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘सबका साथ सबका विकास’ को फॉलो करना चाहिए।’

बता दें कि पीएम मोदी द्वारा ही 56 इंच का सीना होने की बात सबसे पहले कही गई थी। उन्होंने साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के सामने 56 इंच का सीना होने का दावा किया था। त्रिपुरा के सीएम ने कहा कि उन्होंने खुद राठौर द्वारा दिया गया चैलेंज स्वीकार किया और ट्विटर पर 20 पुश-अप्स का वीडियो पोस्ट किया। बिप्लब ने कहा, ‘मैं 20 और कर सकता हूं। अगर देश का युवा रोज सुबह 20, 30, 40 पुशअप्स करता है तो वह फ्रेश और अच्छा महसूस करेगा।’

बिप्लब देब ने एक कार्यक्रम के दौरान शनिवार को कहा कि उन्होंने राज्यवर्धन राठौर से अपील की है कि त्रिपुरा में स्पोर्ट्स के विकास के लिए ज्यादा फंड मुहैया कराया जाए। देब ने जानकारी दी कि राठौर ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए फंड मुहैया कराने के लिए हामी भर दी है। त्रिपुरा सीएम ने कहा, ‘विकास का मतलब केवल उद्योगों का निर्माण नहीं होता है, इसका मतलब स्पोर्ट्स के विकास से भी है। हर किसी को ऑलराउंडर होना चाहिए।’ सीएम बिप्लब ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में खेल की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए काम करेगी। हाल ही में बिप्लब देब ने ट्विटर पर अपने पुशअप्स का वीडियो डालते हुए जानकारी दी थी कि उन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौर का फिटनेस चैलेंज स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा था, ‘मैंने राठौर जी द्वारा दिया गया फिटनेस चैलेंज स्वीकार कर लिया है। इस तरह से मैं न्यू इंडिया बनाने के लिए फिट रहता हूं। मैं अपने दोस्तों और त्रिपुरा के लोगों से अपील करता हूं कि वे भी ये फिटनेस चैलेंज स्वीकार करें।’

I accept #FitnessChallenge given by Shri @Ra_THORe ji. This is how I remain fit & healthy for building a #NewIndia. I ask my friends from #Tripura spread across the world to accept this challenge & show how they are fulfilling Shri @narendramodi ji's vision of #HumFitTohIndiaFit. pic.twitter.com/3FKJdujIBJ

— Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) May 31, 2018