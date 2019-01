त्रिपुरा में एक हिंदू सगंठन ने 23 आदिवासी परिवारों के 96 ईसाई लोगों के हिंदू धर्म में वापसी का दावा किया है। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि धर्म-परिवर्तन करने वाले 96 लोग पहले हिंदू ही थे, लेकिन 2010 में प्रलोभन और दबाव डालकर इन्हें इसाई बना दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू धर्म में वापसी करने वाले सभी आदिवासी लोग झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं और अगरतला से 180 किलोमीटर दूर स्थित कालियाशहर जिला में में बतौर मजदूर काम करते हैं। इस धर्म-परिवर्तन कार्यक्रम से विश्व हिंदू परिषद भी जुड़ी हुई थी।

हिंदू जागरण मंच की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि इनमें से अधिकांश लोग चाय बागान में काम करते थे। लेकिन, बागान बंद होने के बाद इन्हें ईसाई संस्थाओं ने धर्म-परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया। हिंदू बने 96 लोग उरांव और मुंडा आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्म परिवर्तन करने वाले एक शख्स ने बताया कि वह मजबूरी में ईसाई बना था। लेकिन अब वह अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में वापसी कर रहा है।

HINDU JAGARAN MANCH TRIPURA PRADESH has achieved success by converting 21 family,98 people into Hindu from Christian, 9 years ago they had been converted to Christ from Hindu. @BjpBiplab @ZeeNews @UUHindu #HJM_TRIPURA_PRASESH #Hindus #Hinduism @BJP4India @BJPTripura @UpdeshRana pic.twitter.com/0toMGFuo5m

— Manna Chanda (@ChandaManna) January 22, 2019