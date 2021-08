मोदी सरकार ने तीन तलाक कानून के दो साल पूरे होने पर एक अगस्त को “मुस्लिम महिला अधिकार दिवस” (Muslim Women Rights Day) मनाया।

नई दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई मुस्लिम महिलाएं शरीक हुईं। हालांकि, समाज के विभिन्न तबकों से ताल्लुक रखने वाले करीब 600 लोगों ने इस दिवस/प्रोग्राम का कड़ा विरोध करते हुए इसे मनाने से मना कर दिया। बयान जारी कर उन्होंने नकवी से पूछा कि हम सरकार के निंदक दृष्टिकोण को खारिज करते हैं। हम आपके ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ को खारिज करते हैं और हम सम्मानपूर्वक पूछते हैं कि ‘आपकी हिम्मत कैसे हुई!”

बयान में मुसलमानों पर मोदी सरकार की दोतरफा नीति को उजागर करने का प्रयास किया गया, जिसमें देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह को हाशिए को अपनी निगरानी में रखने से जुड़े विभिन्न प्रयासों को सूचीबद्ध किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने के मोदी सरकार के फैसले के साथ समुदाय पर अत्याचार पर अपनी चुप्पी का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा: “ऐसी सरकार को मुस्लिम के नाम पर कोई राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।”

Union Minister for Minority affairs, @naqvimukhtar, Minister for Women & Child Development @smritiirani & Minister for Environment, Forest & Climate Change @byadavbjp attended #MuslimWomenRightsDay programme in New Delhi. pic.twitter.com/5aNnNeU1EG

— Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) August 1, 2021