त्योहारों का सीजन आने के साथ ही देशभर में अब जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं। कोरोनावायरस की वजह से नवरात्रि के मौके पर इस साल लोग दुर्गा पंडालों में तो नहीं जुट पा रहे, हालांकि उनका जोश अभी भी पहले की तरह बरकरार है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जहां तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां दुर्गा अष्टमी के मौके पर धर्मों के भेद को भुलाकर ढाक बजाती और उसकी ताल पर नाचती नजर आईं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियोज में नुसरत को पति निखिल जैन के साथ कोलकाता के सुरुचि संघ मंदिर के दर्शन करते भी नजर आईं, जहां बाद में उन्होंने प्रसाद लेने के साथ मां दुर्गा की आरती भी उतारी। इसके बाद उन्होंने दुर्गा पंडाल में ढाक की धुन पर बाकी नर्तकियों के साथ हाथ पकड़कर डांस किया। बाद में वे ढाक बजाने पहुंच गईं। नुसरत ने अपने ट्विटर हैंडल पर मंदिर दर्शन की कुछ फोटोज भी रिट्वीट कीं।

नुसरत के इन फोटोज और वीडियोज के सोशल मीडिया पर आने के बाद यूजर्स ने इस पर कई टिप्पणियां कीं। आकाश नाम के एक यूजर ने ट्वीट में कहा, “क्या एक हिंदू लड़की को मुस्लिम समुदाय में इतनी छूट मिलती? सेक्युलर गैंग अब उसकी आलोचना करेगा, फतवा जारी होंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे।”

एक अन्य यूजर दीपक ने कहा, “जल्द ही नुसरत के खिलाफ मुल्ले फतवा जारी कर देंगे। यही मुल्ला हैं, जो दो समुदायों के बीच लड़ाई करवा कर अपना धंधा बढ़ाते हैं। भारतीय एक हैं, पर दोनों समुदायों में कुछ लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन सभी को चुप रहना चाहिए।”

Soon a fatwa will b issued against @nusratchirps by hypocrite n ridiculous Mullahs. It is these Mullahs who create a rift between communities so that their business flourishes. Indians r one but some elements in both communities try to spread hatred. All of them should b shut up

