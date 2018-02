राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्‍होंने मुजफ्फरपुर में कहा था क‍ि युद्ध की स्थिति में उनके स्‍वयंसेवक महज दो से तीन दिन में तैयार हो जाएंगे, जबकि सेना को छह से सात महीने का वक्‍त लग जाएगा। गृह राज्‍यमंत्री किरण रिजिजू ने उनके इस बयान का बचाव किया था। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, ‘भारतीय सेना हमारा गौरव है। आपात परिस्थितियों (कांग्रेस वाला आपात नहीं) में प्रत्‍येक नागरिक को सुरक्षाबलों के साथ होना चाहिए। भागवत जी ने सिर्फ इतना कहा क‍ि एक व्‍यक्ति को प्रशिक्षित करने में 6-7 महीने का वक्‍त लगता है और यदि संविधान इजाजत दे तो आरएसएस के कैडर में भी योगदान देने की क्षमता है।’ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता और राज्‍यसभा सदस्‍य डेरेक ओ-ब्रायन ने गृह रज्‍यमंत्री के इस बयान पर तंज कसा है। उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘एमओएस (मिनिस्‍टर ऑफ स्‍टेट) अब मिनिस्‍टर ऑफ संघ बन गए हैं।’ आरएसएस प्रमुख के बयान का भाजपा और संघ के नेता जहां बचाव कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल भागवत के बयान को सेना का अपमान बताकर उसकी आलोचना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू द्वारा संघ प्रमुख का बचाव करने की लोगों ने भी तीखी आलोचना की है।

Indian Army is our pride. In emergency situation(not congress emergency) every Indian must volunteer to stand with Defence Forces. Bhagwat ji only said it takes 6-7 months for a person to be a trained soldier & if Constitution permits RSS cadres has the ability to contribute.

The MoS (Minister of State) has now become the Minster of Sangh

Let all Indians remember-

They vilified Gandhi,

They slandered Nehru,

They slammed Patel,

They attacked Ambedkar.

They didn’t fly the Tricolour for 52 yrs,

They don’t admit women to Shakha for 92 yrs.

Now, Sangh insults Army’s valour.

We, the Indians,reject ur DNA of division pic.twitter.com/WwPdW7CBJL

— Randeep S Surjewala (@rssurjewala) February 12, 2018