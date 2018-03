बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटे प्रमुख विपक्षी दलों के मंसूबों को झटका लग सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रास्‍ताव लाने के विचार के प्रति असहमति जताई है। वहीं, दूसरी ओर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए प्रयासरत राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्‍थापक प्रमुख शरद पवार ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख से दिल्‍ली में मुलाकात की है। हालांकि, पवार ने पहले ममता बनर्जी से मुलाकात या डिनर करने की बात से साफ इनकार किया था। उन्‍होंने कहा था, ‘कोई बैठक नहीं, कोई डिनर नहीं।’ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए क्षेत्रीय क्षत्रप बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने में जुटे हैं। भाजपा विरोधी खेमे के सूत्रधारों में ममता बनर्जी भी एक हैं, लेकिन उन्‍होंने विपक्षी दलों की ओर से NDA सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव पेश करने के विचार के प्रति असहमति जताकर नया राग छेड़ दिया है। उनके बयान से विपक्षी एकता में दरार के आसार बढ़ गए हैं। बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी मौजूदा लोकसभा में बीजेपी, कांग्रेस और अन्‍नाद्रमुक के बाद चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्षी दलों में तृकां का नंबर तीसरा है।

There is no meeting, there is no dinner: NCP Chief Sharad Pawar on question whether there will be a dinner meeting with West Bengal chief Minister Mamata Banerjee #Delhi pic.twitter.com/Sz6bQfTOJ7

— ANI (@ANI) March 27, 2018