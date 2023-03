असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ट्रांसजेंडर चलाएंगे चाय की दुकान, शुरू किया गया ‘ट्रांस टी स्टॉल’

गुवाहाटी में कामरूप (एम) उपायुक्त कार्यालय परिसर में ट्रांस टी स्टॉल नाम की चाय की दुकान शुरू की गई। उन्होंने बताया कि ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के सहयोग से टी स्टॉल की शुरुआत की गई है।

गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया ट्रांस टी स्टॉल (फोटो- एएनआई)

असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार (10 मार्च, 2023) को ‘ट्रांस टी स्टॉल’ की शुरुआत की गई। ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त करने के लिए इस टी स्टॉल की शुरुआत की गई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि चाय की दुकान पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा चलाई जाएगी। रेलवे क्षेत्र में इस तरह के और टी स्टॉल भी शुरू करने की योजना बना रहा है। गुवाहाटी में कामरूप (एम) उपायुक्त कार्यालय परिसर में ट्रांस टी स्टॉल नाम की चाय की दुकान शुरू की गई। उन्होंने बताया कि ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के सहयोग से टी स्टॉल की शुरुआत की गई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता ने टी स्टॉल का उद्घाटन किया। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर चाय की दुकान शुरू की गई है, जहां पर पूरा स्टाफ ट्रांसजेंडर समुदाय से होगा। एनएफ रेलवे के सीपीआरओ सब्यसाची डे ने कहा कि असम के ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के एसोसिएट वाइस चेयरमैन स्वाति बिधान बरुआ की मौजूदगी में शुक्रवार को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चाय की दुकान शुरू की गई। उद्घाटन समारोह के दौरान अंशुल गुप्ता ने कहा कि एनएफआर ने ट्रांसजेंडरों के सशक्तिकरण के लिए पहल की है। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल एनएफआर के साथ-साथ भारतीय रेलवे में भी अपनी तरह की पहली पहल है। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के किसी भी संगठन में यह इस तरह की पहली पहल है और एनएफआर भविष्य में इस तरह की और पहल करेगा।” ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास और कल्याण के लिए एक उप-योजना ‘सपोर्ट फोर मार्जिनल इंडिविजुअल फोर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज’ सहित विभिन्न योजनाओं को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी ट्रंसजेंडरों द्वारा संचालित इस तरह के टी स्टॉल की योजना बना रहा है।

