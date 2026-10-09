Supreme Court News: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और आइसा के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिल्ली जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और मेट्रो सेवाओं को बंद करने का प्रस्ताव है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और शंकरनारायण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख किया है। कपिल सिब्बल ने कहा, “सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, मेट्रो स्टेशन बंद हैं, लोगों को होटलों में ठहरने से मना किया जा रहा है और निजामुद्दीन को बंद कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक, आरडब्ल्यूए को लोगों को घर से बाहर न निकलने देने के लिए कहा जा रहा है। मेरे देश को क्या हो रहा है? यह एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है। इसे कैसे होने दिया जा सकता है।”

Supreme Court observes that unless the denial of permission to the protesters is challenged before it, the court would be unable to examine how the restrictions could be curtailed, adding that the group seeking to assemble was not before it.



Sibal seeks permission to mention the… https://t.co/JB0Z480NsT — ANI (@ANI) October 9, 2026

कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल

जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि दिल्ली हाई कोर्ट से संपर्क क्यों नहीं किया जा सकता है, तो सिब्बल ने कहा कि इसी तरह की एक याचिका (भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा दायर) दिल्ली हाई कोर्ट में है, इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

वकील शंकरनारायण ने क्या दलीलें दीं?

वहीं, वकील शंकरनारायणन ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसके लिए पूरे शहर को बंद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गैरकानूनी नहीं है। कुछ प्रदर्शनकारियों को संभालने में असमर्थ होने के कारण पूरे शहर को बंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये एहतियाती उपाय हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।”

न्यायमूर्ति बागची ने उत्तर दिया, “संगठन बनाने के मौलिक अधिकार पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस अधिकार का प्रयोग संगठन को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। आपको अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। यदि वे अनुमति नहीं देते हैं या टालमटोल करते हैं, तो आप अदालत में आ सकते हैं।”

जस्टिस बागची ने कहा, “जी हां, लेकिन पहले हमें विरोध प्रदर्शन से संबंधित जमीनी हकीकत को समझना होगा। अगर विरोध प्रदर्शन अनुमति के साथ है, तो यह वैध विरोध प्रदर्शन है। अगर यह बिना अनुमति के है, तो यह…।”

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जंतर-मंतर पर शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी- आइसा के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर जुटने वाली भीड़ से निपटने के लिए कई कड़े इंतजाम किए हैं। इनमें ऐप-बेस्ड टैक्सी पर रोक, डिटेंशन सेंटर और केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती जैसे उपाय शामिल हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…