दीपावली की रात भीषण आग लगी थी। इसमें व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ था। सोमवार को भाजपा विधायकों का एक दल उनका हाल जानने जम्मू के वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स पहुंचा। वे व्यापारियों के प्रति संवेदना जताने आए थे। इस दल की अगुवाई जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा कर रहे थे। लेकिन यहां पहुंचते ही भाजपा नेताओं को व्यापारियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। व्यापारियों ने उन्हें घेर लिया और तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। बाजार के व्यापारियों ने उन्हें घेर लिया और जम्मू के लोगों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई।

वेयरहाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा से सवाल करते हुए कहा, “आप लोग हमेशा विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन दीपावली के दिन जिन लोगों की रोजी-रोटी छिन गई, उनके लिए आपने धरना क्यों नहीं दिया?” गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा, “आप भी सरकार की तरह हमें सिर्फ आश्वासन देकर चले जाएंगे।”

इससे पहले दिन में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आग लगने की घटनाओं में बड़े पैमाने पर संपत्ति के नुकसान पर दुख जताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आग से प्रभावित लोगों की तुरंत मदद की जाए।

दीपावली के दौरान जम्मू संभाग में 60 से अधिक जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। इन हादसों में करीब 100 करोड़ रुपये की कीमत के व्यावसायिक प्रतिष्ठान और रिहायशी मकान जलकर राख हो गए।

वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स को भी आग से भारी नुकसान हुआ। यहां रात करीब 9:15 बजे एक दुकान में आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया।

वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स जम्मू-कश्मीर के सबसे पुराने थोक व्यापारिक बाजारों में से एक है। यहां मुख्य रूप से अनाज, खाने का तेल, रोजमर्रा की जरूरी चीजों और अन्य घरेलू सामान का थोक कारोबार होता है।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी जम्मू के लोगों को नुकसान: दीपक गुप्ता

दीपक गुप्ता ने इस दौरान अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि जम्मू के लोगों के समर्थन से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, लेकिन इसके बावजूद पिछले 12 सालों से नुकसान सिर्फ जम्मू के लोगों को ही उठाना पड़ा है।

सुनील शर्मा को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा, “नेता प्रतिपक्ष साहब, जब आप शिव मार्केट में आग लगने से जलकर राख हुईं 29 दुकानों के मालिकों को ही न्याय नहीं दिला पाए, तो हमारे लिए क्या करेंगे?” गुप्ता 25 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन के पास लगी उस आग की घटना का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बाजार आने का जिक्र करते हुए गुप्ता ने कहा कि उन्होंने विपक्ष की नेता होने की अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

गुप्ता ने कहा, “आपको मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देना चाहिए था। भाजपा के सभी 29 विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर धरना देना चाहिए था, ताकि शिव मार्केट के उन 29 दुकानदारों को न्याय मिल सके, जिनकी दुकानें आग में पूरी तरह जलकर राख हो गईं।”

गुप्ता ने साफ कहा कि व्यापारियों को न तो सरकार से कोई उम्मीद है और न ही विपक्ष से। उन्होंने कहा कि व्यापारी समुदाय अपने स्तर पर ही शिव मार्केट के दुकानदारों की मदद करेगा, ताकि वे दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकें।

‘कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती’

वेयरहाउस के दुकानदारों को गोदाम बनाने के लिए 500 कनाल जमीन नहीं मिल पाने पर भी दीपक गुप्ता ने नाराजगी जताई। इस मुद्दे पर भाजपा सांसद जुगल किशोर की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, “कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती।”

इस मौके पर बोलने वाले दूसरे दुकानदारों ने भी विधायकों के कामकाज पर सवाल उठाए और उनकी कार्यशैली की आलोचना की। व्यापारियों की यह नाराजगी इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह उन इलाकों में सामने आई है जिन्हें देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) का पारंपरिक गढ़ माना जाता है।

बाद में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने घोषणा की कि भाजपा के सभी 29 विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास फंड से प्रभावित दुकानदारों की मदद के लिए आर्थिक योगदान देंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा, ताकि नियमों में ढील देकर आग से प्रभावित दुकानदारों को सीधे आर्थिक सहायता देने का रास्ता साफ किया जा सके।

आग से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए छह सदस्यों की एक निरीक्षण समिति भी बनाई गई है। इस समिति की अगुवाई विधायक शाम लाल शर्मा करेंगे। इसमें पार्टी के अन्य नेता भी शामिल होंगे।

व्यापारियों से मिलने पहुंचे भाजपा नेताओं के इस दल में जम्मू शहर और आसपास के इलाकों के विधायक युद्धवीर सेठी, विक्रम रंधावा और अरविंद गुप्ता भी शामिल थे। इनके अलावा जम्मू-कश्मीर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना भी इस दौरे में मौजूद थे।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स में लगी आग की घटना पर हैरानी और दुख जताया था। उन्होंने प्रभावित व्यापारियों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों से अपील की कि वे इस मामले में उचित कदम उठाएं तथा स्थिति को प्राथमिकता के आधार पर संभालें।