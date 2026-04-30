मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 35-40 लोगों को लेकर जा रहा एक क्रूज गुरुवार को बरगी डैम में पलट गया। बरगी शहर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंजुल मिश्रा ने बताया कि अब तक चार शव बरामद किए गए हैं और 18 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

एसपी ने बताया कि 15 से 18 लोग अब भी लापता हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अचानक आई आंधी के कारण यह हादसा हुआ।

क्रूज पलटने के दौरान करीब 35-40 लोग क्रूज पर सवार थे। बचाव दल के गोताखोर और स्थानीय प्रशासन लापता लोगों को खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं जबकि बचाए गए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा है कि डूबे लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है।