केंद्र सरकार के लैंसडाउन कैंटोनमेंट का नाम बदलने के निर्देश पर विवाद खड़ा हो गया है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र में पर्यटन पर असर पड़ेगा।

मंत्रालय के निर्देश के बाद लैंसडाउन कैंटोनमेंट बोर्ड ने शहर का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह पहल पीएमओ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य शहर से जुड़ी औपनिवेशिक विरासत को मिटाना था। बोर्ड के सीईओ हर्षित राज सिंह ने बताया कि यह प्रस्ताव पहले 2023 में उठाया गया था और पारित भी हुआ था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में बोर्ड ने प्रस्ताव को मंत्रालय को भेज दिया है और अब फैसले का इंतजार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, “हमने जनता से प्रतिक्रिया और आपत्तियां मांगी हैं। हमें अनौपचारिक क्षेत्रों से भी कुछ आपत्तियां मिली हैं।”

बीजेपी विधायक ने राजनाथ सिंह को लिखा पत्र

भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस कदम पर फिर से विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा, “मुझे पता चला है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मौजूद लैंसडाउन कैंटोनमेंट बोर्ड का नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान में लांसडाउन क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और लैंसडाउन पर्यटन स्थल के रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इससे स्थानीय निवासियों को आर्थिक लाभ मिलता है।”

रावत ने आगे कहा कि अगर इस पर्यटन स्थल का नाम बदला जाता है, तो इससे क्षेत्र में पर्यटन की पहचान और लोकप्रियता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, जो उत्तराखंड के हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा, “हमारे क्षेत्र की पहचान लैंसडाउन नाम से जुड़ी है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।”

कैंटोनमेंट बोर्ड का क्या प्रस्ताव है?

कैंटोनमेंट बोर्ड का प्रस्ताव है कि इस हिल स्टेशन का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रखा जाए। यह नाम राइफलमैन जसवंत सिंह रावत (महावीर चक्र विजेता) के नाम पर रखा गया है, जो 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के नायकों में से एक थे। चीनी सेना के लगातार हमलों के कारण उनकी कंपनी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अकेले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत अपनी चौकी पर डटे रहे। स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, दो स्थानीय लड़कियों ने उनकी मदद की। इनमें से एक मारी गई और दूसरी को बंदी बना लिया गया। राइफलमैन जसवंत सिंह ने लगातार चीनी हमलों को तब तक रोके रखा जब तक कि वे शहीद नहीं हो गए।

1887 में स्थापित लैंसडाउन छावनी 1503.83 एकड़ में फैली हुई है। इसमें करीब 3141 आबादी है और 2526 सैन्यकर्मी हैं। हेनरी चार्ल्स कीथ पेटी-फिट्जमौरिस, पांचवें मार्क्वेस ऑफ लैंसडाउन, एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1888 से 1894 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया। 21 सितंबर, 1890 को, कलुंदंडा नाम के वन क्षेत्र का नाम वायसराय के नाम पर लैंसडाउन रखा गया।

2023 में जब यह प्रस्ताव पेश किया गया था, तब लैंसडाउन होटल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही थी, उनका तर्क था कि नाम में बदलाव से पर्यटन और शहर की पहचान पर असर पड़ेगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद विधायक रावत ने भी असहमति व्यक्त की थी।

कब्रिस्तान के इस्तेमाल को लेकर बरेलवी और देवबंदी में विवाद

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में भानियावाला गांव में दफनाने के अधिकार और कब्रिस्तान तक पहुंच की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि दफनाने की जगह को लेकर दो समुदायों के बीच का यह विवाद जनहित याचिका के तहत नहीं आता। ऐसे मामलों को आमतौर पर सिविल अदालत में सुलझाया जाना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…