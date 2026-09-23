इस हमले की जानकारी ओमान में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से दी गई है। जिस जहाज पर हमला हुआ है वह भारत की ओर ही आ रहा था। जहाज पर 19 क्रू मेंबर्स सवार थे।

यह ब्रेकिंग न्यूज है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें…