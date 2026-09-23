\u0907\u0938 \u0939\u092e\u0932\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0913\u092e\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0926\u0942\u0924\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u0938\u0947 \u0926\u0940 \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u091c\u093f\u0938 \u091c\u0939\u093e\u091c \u092a\u0930 \u0939\u092e\u0932\u093e \u0939\u0941\u0906 \u0939\u0948 \u0935\u0939 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u0939\u0940 \u0906 \u0930\u0939\u093e \u0925\u093e\u0964 \u091c\u0939\u093e\u091c \u092a\u0930 19 \u0915\u094d\u0930\u0942 \u092e\u0947\u0902\u092c\u0930\u094d\u0938 \u0938\u0935\u093e\u0930 \u0925\u0947\u0964\u092f\u0939 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0915\u093f\u0902\u0917 \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c \u0939\u0948\u0964 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u091c\u093e\u0928\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u0930\u0939\u0947\u0902.