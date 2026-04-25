‘ताप लहर कार्ययोजना 2026’ (हीट वेव एक्शन प्लान) के तहत दिल्ली सरकार लोगों को ‘लू’ से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली में बढ़ती गर्मी को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव राजीव वर्मा मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है और वर्ष 2030 तक ‘गर्म हवाओं’ से होने वाली मृत्यु को शून्य तक लाना लक्ष्य है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अस्पताल ‘लू’ से जुड़े मामलों के लिए पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और सभी एंबुलेंस में ‘लू’ से उपचार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। लोगों के बीच जन-जागरूकता अभियान व बचावों के उपायों को लेकर जागरूकता फैलाई जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों में ‘पानी की घंटी’ योजना शुरू करने का निर्देश दिया। ताकि बच्चों को नियमित अंतराल पर पानी पीने के लिए प्रेरित कर ‘डिहाइड्रेशन’ से बचाया जा सके। साथ ही स्कूलों में आवश्यकता पड़ने पर ‘ओआरएस’ पाउच भी वितरित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों जैसे अस्पतालों, स्कूलों, निर्माणाधीन स्थलों, अटल कैंटीनों, पुलिस थानों, डाकघरों व डीटीसी बस स्टैंडों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए व सभी प्रमुख स्थानों पर ओआरएस की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि शहर में टैंकरों, ‘वाटर कूलर’ व ‘वाटर एटीएम’ की सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित की जाएं, साथ ही पशु-पक्षियों के लिए भी छाया और पानी की व्यवस्था की जाए।

आगामी सप्ताह मिलेगी गर्मी से राहत

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) का कहना है कि दिल्लीवालों को आगामी सप्ताह में तेज गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं, जिसकी मुख्य वजह एक नए पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है। जिससे 26 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे और हवाओं की गति 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच जाएगी और 27 अप्रैल को शाम के समय बारिश शुरू हो जाएगी। जोकि 30 अप्रैल तक जारी रहेगी।

आइएमडी ने संभावना जताते हुए कहा है कि दिल्ली में 26-30 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे। हवा की रफ्तार अमूमन 20-30 रहेगी लेकिन कई स्थानों पर 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच जाएगी। वहीं 27 अप्रैल को शाम के समय बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट आ सकती है। 28-29 अप्रैल को घने बादल छाए रहेंगे और बिजली, तेज हवाओं व गरज के साथ बारिश व आंधी-तूफान आने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमीटर और कई स्थानों पर 50 किलोमीटर से अधिक भी दर्ज की जा सकती है।

ये भी पढ़ें- 7 सांसदों की AAP छोड़ने की इनसाइड स्टोरी