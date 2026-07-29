झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मिसिर बेसरा आखिरकार देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी (IB), राज्य पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के संयुक्त ऑपरेशन की बदौलत मिसिर बेसरा को मंगलवार शाम धनबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। बेसरा की गिरफ्तारी धनबाद-गिरिडीह सीमा पर हुई। सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि मिसिर बेसरा अपने साथियों के साथ टाटा मैजिक गाड़ी से जा रहा है तभी उसकी धरपकड़ हुई। मिसिर बेसरा माओवाद का कितना बड़ा नाम था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र और कई राज्य सरकारों ने उस पर 1 करोड़ का इनाम रखा हुआ था।

सालों से बेसरा की तलाश में थी सिक्योरिटी एजेंसियां

कई राज्यों में माओवादी गतिविधियों से जुड़े कई मामलों में मोस्ट वॉन्टेड रह चुके मिसिर बेसरा के साथ-साथ दो अन्य सदस्यों मोछू और सौरभ (उर्फ गौरव) को भी गिरिडीह-धनबाद बॉर्डर इलाके से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक, बेसरा को लंबे समय से झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ढूंढा जा रहा था। वह सालों से सिक्योरिटी फोर्स की ‘मोस्ट वांटेड’ लिस्ट में था। उसके खिलाफ हत्या, सिक्योरिटी फोर्स पर हमले, जबरन वसूली और IED ब्लास्ट समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं।

यह गिरफ्तारी से बेसरा के नेटवर्क पर बड़ा हमला

कहा जाता है कि बेसरा का खास तौर पर कोल्हान, सारंडा और पारसनाथ इलाकों में काफी असर था। उन्होंने संगठन की स्ट्रेटेजी बनाने और अलग-अलग राज्यों में माओवादी नेटवर्क को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाई। बेसरा की गिरफ्तारी जितनी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए है उतना ही बड़ा झटका यह माओवाद विचारधार को है, क्योंकि हाल के महीनों में बेसरा के कई करीबी साथियों ने सरेंडर किया है या फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है। बेसरा की गिरफ्तारी उसके नेटवर्क पर बहुत बड़ा हमला है।

कम से कम 55 सुरक्षाबलों की हत्या का था जिम्मेदार

मिसिर बेसरा झारखंड का अकेला माओवादी पोलित ब्यूरो मेंबर था जो अभी तक फरार था। साल 2003 और 2004 के बीच में किए गए दो बड़े IED हमलों में बेसरा का सीधा कनेक्शन सामने आया था। इन दो बड़े हमलों में कम से कम 55 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना ​​है कि बेसरा की गिरफ्तारी झारखंड और पूरे पूर्वी भारत में काम कर रहे माओवादियों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि पूछताछ से संगठन के टॉप लीडरशिप, हथियारों की सप्लाई, जबरन वसूली के नेटवर्क, सेफ हाउस और दूसरे एक्टिव नक्सलियों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है।

पिछले 1 हफ्ते में 27 माओवादी अरेस्ट

बेसरा के साथ गिरफ्तार किए गए दो अन्य सदस्य मोछू और सौरभ भी माओवादी संगठन के एक्टिव सदस्य हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन दोनों के कनेक्शन और माओवादियों को वे किस तरह की मदद दे रहे थे इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर झारखंड में कुल 27 माओवादियों ने सरेंडर किया था। बताया जा रहा है कि यह सभी बेसरा कैडर के थे। राज्य का यह सबसे बड़ा माओवादी सरेंडर झारखंड और छत्तीसगढ़ के पुराने रेड कॉरिडोर में सुरक्षा बलों की दखलअंदाजी की वजह से संभव हो पाया है।

केवल बंदूक से नहीं खत्म हुआ माओवाद: 15 महीनों में बने सड़कों-पुलों ने तोड़ी कमर, पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट

पिछले दो सालों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिए। इसी दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में एक और काम भी तेजी से हुआ और वो था सड़कों का निर्माण। इस प्रक्रिया को क्षेत्र में विकास और सुरक्षा लाने की कुंजी माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के बीआरओ ने छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 15 महीनों में चुनौतीपूर्ण भूभाग पर 20 बेली पुलों का निर्माण किया है और 75 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम पूरा किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…