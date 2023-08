400 रुपये किलो के टमाटर खा हो गए त्रस्त? सरकार ला रही ₹40 वाला रेट, कल से मिलेगी गुड न्यूज

टमाटर के दाम सस्ते होने जा रहे हैं। कल से 40 रुपये किलो में टमाटर मिल सकता है। सरकार की एक नई पहल की वजह से ये सब होने वाला है।

सस्ता होने वाला है टमाटर

टमाटर के दामों ने आम जनता बहुत रुलाया है। 400 रुपये किलो के मिल रहे टमाटर की वजह से लोगों की जेब पर काफी असर पड़ा है। लेकिन अब महंगे टमाटर के दिन बीतने जा रहे हैं। कल से यानी कि 20 अगस्त से सरकार की एक पहल की वजह से 400 रुपये किलो मिलने वाले टमाटर मात्र 40 रुपये में मिलने जा रहे हैं। सरकार की ये पहल उस समय सामने आई है जब रक्षाबंधन आने को है और लोग घर पर कई पकवान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सस्ते टमाटर का कैसे होगा इंतजाम? जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने नेपाल से भारी मात्रा में टमाटर मंगवाए हैं। इसके अलावा जगह-जगह सस्ते काउंटर भी लगाए गए हैं। अब उन्हीं फैसलों की बदौलत लोगों को सस्ते टमाटर मिलने जा रहे हैं। वैसे सरकार ने बड़ा फैसला ये भी लिया था कि उसकी तरफ से खुद ही सस्ते दामों में मार्केट में टमाटर बेचा गया। ऐसा दो बार किया गया और दोनों ही बार लोगों को उससे काफी राहत मिली। Also Read BJP vs I.N.D.I.A. : 2024 में यूपी में कौन पड़ेगा भारी? घोसी उपचुनाव में दिखेगी झलक, होगा कांटे का मुकाबला महंगे टमाटर की यात्रा असल में सबसे पहले 14 जुलाई को सरकार ने खुद दिल्ली-एनसीआर में 90 रुपये किलो के दाम से टमाचर बेचे थे। ये वो समय था जब मार्केट में टमाटर का रेट 400 रुपये किलो चल रहा था। वैसे इस महंगे टमाटर की शुरुआत तो इस साल जून महीने में हो गए थी। जो टमाटर तब 30 से 40 रुपये किलो में बिक रहा था, अचानक से उसका रेट 150 तक पहुंच गया। इसके बाद तो पहले 300, फिर 400 और फिर आखिर में एक बार 500 रुपये तक छू गया। चुनावी मौसम में टमाटर की अहमियत अब सरकार ने उस महंगाई से ही लोगों को राहत देने के लिए नेपाल से टमाटर मंगवाए हैं। इसके अलावा सस्ते काउंटर लगा भी राहत देने का प्रयास है। यहां ये समझना जरूरी है कि चुनावी मौसम में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, इस वजह से सत्ता भी हाथ से गंवानी पड़ सकती है,ऐसे में समय रहते लोगों को इससे राहत मिले, इस पर सारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

Follow us on



instagram

telegram