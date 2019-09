VIDEO: बीजेपी नेता की दबंगई, टोल कर्मचारी से गालीगलौज और मारपीट, फिर हुए फरार

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक टोल प्लाजा में वाहन शुल्क को लेकर उपजे विवाद के बाद दो लोगों ने कथित तौर पर टोल कर्मचारी के साथ बुरी तरह मारपीट की। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। फुटेज का एक हिस्सा न्यूज एजेंसी एएनआई ने सोमवार जारी किया है। फुटेज में एक शख्स लगातार टोल प्लाजा के कर्मचारी को धमकाते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक घटना सात सिंतबर की है।

अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाऊ ने बताया कि फुटेज में टोल कर्मचारी संग गालीगलौज और मारपीट करने वाले भाजपा नेता नरेंद्र सिंह पवार हैं। पवार कर्मचारी को ना सिर्फ गालियां दीं बल्कि बुरी तरह मारपीट भी की। बताया जाता है कि कर्मचारी ने भाजपा नेता से टोल शुल्क देने को कहा तो वह खासे भड़क गए। घटना के बाद से भाजपा नेता फरार हैं।

मामले में सब इंस्पेक्टर निधि मित्तल ने कहा, ‘एक बूथ ऑपरेटर से इंदौर में महाकालेश्वर टोल में दो लोगों ने मारपीट की। इसमें एक शख्स का नाम नरेंद्र सिंह पवार है जबकि दूसरे का नाम शेखर सिंह पवार है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले में एक केस भी दर्ज किया गया है।’

#WATCH Madhya Pradesh: A Mahakaleshwar toll plaza employee was thrashed by two people following argument over toll charges in Indore, on September 7. pic.twitter.com/2ICoZ0QKDj

— ANI (@ANI) September 8, 2019