Kerala Karunya Plus Lottery KN-239 Results Today LIVE Updates: जल्द जारी होंगे नतीजे, ऐसे देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

Kerala Karunya Plus Lottery KN 239 Results Today LIVE: Kerala Karunya Plus Lottery Result गुरुवार (15 नवंबर अक्टूबर) को जारी होंगे। नतीजे आज 3 बजे से लाइव होंगे और शाम 4 बजे तक फाइनल रिजल्ट्स ऑनलाइन देख सकेंगे। विजेताओं के लॉटरी टिकट नंबर्स की पूरी लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी। Karunya Plus Lottery Result आप ऑनलाइन www.keralalotteryresult.net पर देख सकते हैं। आज Kerala Karunya Plus Lottery KN-239 के रिजल्ट जारी होंगे। Karunya Plus Lottery साप्ताहिक लटरी ड्रॉ है जिसके नतीजे हर सप्ताह गुरुवार को जारी किए जाते हैं।