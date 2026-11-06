दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। शुक्रवार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह 8 बजे 389 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ (Very Poor) श्रेणी में है। हालांकि, कई इलाकों में स्थिति इससे भी ज्यादा चिंताजनक है और AQI 400 के पार पहुंचने के साथ हवा ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में दर्ज की जा रही है।

सुबह 5 बजे के आंकड़ों में रोहिणी का AQI 472, IIT दिल्ली का 467, पंजाबी बाग का 462 और जहांगीरपुरी का 460 रहा। PM2.5 प्रदूषण का प्रमुख कारण बना हुआ है। हल्की हवाओं के कारण प्रदूषक कणों का फैलाव प्रभावित हो रहा है। बिगड़ते हालात के बीच GRAP के दूसरे चरण (GRAP-II) के तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण की कार्रवाई जारी है।

दिल्ली की हवा फिर जहरीली, पाबंदियों के बावजूद क्यों नहीं थम रहा प्रदूषण | संपादकीय

दूसरी ओर, मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह हल्का कोहरा छाने की संभावना है, जबकि दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहने और बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में मौसम से तत्काल प्रदूषण को धो डालने वाली राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

प्रदूषण से राहत के लिए क्या हैं सरकार के कदम? दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तेज किए जा रहे हैं। सड़कों पर पानी के छिड़काव के अलावा धूल उड़ने वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सरकार की ओर से कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग की संभावनाएं तलाशने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास पिछले 15 दिनों में दो परीक्षण किए जाने की खबर भी सामने आई है।

हालांकि, इन परीक्षणों को सफल कृत्रिम बारिश या प्रदूषण में तत्काल कमी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा की गति, तापमान, नमी और प्रदूषण कणों का स्तर आने वाले दिनों में बेहद अहम रहेगा। फिलहाल बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस या हृदय संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को बाहर की गतिविधियां सीमित रखने, सुबह-शाम की सैर से बचने और जरूरत पड़ने पर अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दिल्ली की हवा पर अगले कुछ घंटों में नजर बनी रहेगी।

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