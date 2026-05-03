कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद और पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले व्यक्ति संदीप पाठक अब सुर्खियों में हैं। पाठक के खिलाफ पंजाब में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि संदीप पाठक जल्दी ही सुर्खियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। विरोधियों ने इसे अरविंद केजरीवाल को संदीप पाठक के दल-बदल से लगी गहरी चोट का संकेत भी माना।

संदीप पाठक समेत आप के सात राज्यसभा सांसदों द्वारा पार्टी छोड़ने और बीजेपी में विलय की घोषणा करने से एक दिन पहले केजरीवाल संदीप पाठक के साथ मीटिंग कर रहे थे और उस बगावत को शांत करने पर चर्चा कर रहे थे जिसकी खबर पार्टी को मिली थी।

कई लोगों के लिए उस बैठक ने आम आदमी पार्टी में पाठक की भूमिका को थोड़ा साफ भी किया और थोड़ा उलझा हुआ भी छोड़ा। वह ऐसे व्यक्ति थे जो बाहर से राजनीति से दूर लगते थे, लेकिन केजरीवाल की तरह आईआईटी से पढ़े हुए थे। वे बहुत जल्दी पार्टी में ऊपर तक पहुंच गए और उन्हें पार्टी के सबसे बड़े नेता के करीब रहने का खास मौका मिला।

केजरीवाल के लिए यह सफर काफी लंबा रहा है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, जिसमें उनका विषय फोटोवोल्टिक सेल था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक आईआईटी दिल्ली में सहायक प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया। शुरुआत में केजरीवाल की छवि बहुत चमकदार थी, जिससे पाठक जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के जाने-माने लोग आप की ओर आकर्षित हुए। लेकिन समय के साथ वह चमक कुछ कम होने लगी। फिर भी 2015 में जब उन्होंने दिल्ली में भारी बहुमत से जीत हासिल की, तब उनका राजनीतिक कद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था।

उस समय आम आदमी पार्टी के एक प्रभावशाली नेता ने पाठक का परिचय केजरीवाल से कराया। खबरों के अनुसार, आप प्रमुख को चश्मा पहने, बिखरे हुए भूरे बालों वाले और सफेद कमीज पहनने के शौकीन पाठक तुरंत पसंद आ गए। आंकड़ों और आंकड़ों की बात करने की उनकी क्षमता ने उन्हें सीमित संसाधनों वाली पार्टी में एक खास स्थान दिला दिया। समय के साथ, पाठक आप के पहले महासचिव (संगठन) बने।

केजरीवाल और संदीप पाठक के बीच हुई थी मीटिंग

केजरीवाल और पाठक के बीच 23 अप्रैल को हुई बैठक के बारे में आम आदमी पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “महासचिव (संगठन) के रूप में पाठक का काम उन नेताओं से संपर्क बनाए रखना था जिन पर दूसरी पार्टी से बात करने का संदेह था।” इसलिए उस शाम, आप प्रमुख ने पाठक को अपने फिरोजशाह रोड स्थित आवास पर बुलाया और दो घंटे से अधिक समय तक दोनों ने उन नेताओं को रोकने के तरीकों पर चर्चा की, साथ ही उन अन्य लोगों की पहचान करने की भी कोशिश की जो पाला बदलने की सोच रहे थे।

आम आदमी पार्टी के एक अन्य नेता का कहना है, “पंजाब के कुछ सांसदों ने संसद के विशेष सत्र (महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर) के दौरान अरविंद जी से मुलाकात कर उन्हें बताया कि उन पर बीजेपी में शामिल होने के लिए भारी दबाव डाला जा रहा है। उनमें से कुछ के परिसरों पर छापा मारा गया था, जबकि अन्य ने दावा किया कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इसी तरह की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।”

नेता का कहना है कि केजरीवाल ने उनसे कहा कि वे उनकी समस्या समझते हैं, लेकिन उन्हें दबाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा, “उन्हें राज्यसभा में फिर से पदोन्नत किया जाएगा, लेकिन उन्हें बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहिए।”

संदीप पाठक ने सर्वे करके डेटा इकट्ठा किया था

सूत्रों के मुताबिक, पाठक केजरीवाल के पास अलग-अलग तरह का डेटा, पार्टी संगठन की लिस्ट और लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आए थे। उन्होंने अलग-अलग चुनावों के दौरान अहम मुद्दों और टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों पर सर्वे करके यह डेटा इकट्ठा किया था।

सूत्र ने बताया, “अरविंदजी और संदीप ने मिलकर विचार-विमर्श किया। देश भर में पार्टी की विधायी शक्ति से लेकर कमजोर पड़ सकने वाले नेताओं की पहचान और उन्हें पार्टी में बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा हुई। अंत में, पाठक को बागी राज्यसभा सांसदों में से कुछ खास नेताओं को पार्टी में बने रहने के लिए मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।”

यानी कि जब पाठक केजरीवाल के एक अन्य पूर्व चहेते राघव चड्ढा और अशोक मित्तल के साथ मंच पर आकर यह घोषणा करने लगे कि वे आप छोड़ रहे हैं, तो आप प्रमुख पूरी तरह से दंग रह गए।

पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र का कहना है कि आप में शामिल होने के लगभग एक साल बाद ही पाठक ने एक चतुर चाल चली। जब AAP ने पंजाब पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया, तो “उन्होंने अरविंद जी से संपर्क किया और राज्य में संभावित उम्मीदवारों का आकलन करने में पार्टी की मदद करने के लिए जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण कराने की इच्छा व्यक्त की।”

पाठक की लोकप्रियता आसमान छू गई

जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने पहले ही चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सत्ता हासिल की, तो पाठक की लोकप्रियता आसमान छू गई। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं, “उनके शोध का फल मिला, जिससे अरविंद जी के पर्दे के पीछे डेटा विश्लेषक के रूप में उनकी भूमिका और भी पुख्ता हो गई।”

पाठक की चमक कुछ समय तक ही कायम रही, क्योंकि उन्होंने 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार दूसरी जीत और 2022 में पंजाब में उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंजाब में, उन्होंने आम आदमी पार्टी के राजनीतिक संगठन को बिल्कुल शुरुआत से खड़ा करने में भी मदद की थी।

केजरीवाल ने पाठक को राज्यसभा के लिए और साथ ही 2022 में महासचिव (संगठन) के पद के लिए नामित करके अपनी प्रशंसा व्यक्त की। सांसद के तौर पर पाठक का रिकॉर्ड मिलाजुला रहा है, 78.95% उपस्थिति, 242 सवाल, एक समिति की सदस्यता, लेकिन कोई विधेयक पेश नहीं किया गया और न ही किसी बहस में कोई उल्लेखनीय भागीदारी रही।

जीत और हार दोनों का श्रेय पाठक को ही दिया गया

चुनावी माहौल में आई तेजी भी फीकी पड़ गई। जीत और हार दोनों का श्रेय पाठक को ही दिया गया। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में बुरी तरह विफल रही, खासकर दिल्ली में। राजधानी में इसके बाद और भी बुरी हार का सामना करना पड़ा। एक सूत्र का कहना है, “पाठक के विश्लेषणों और सर्वेक्षणों, खासकर उम्मीदवारों के बारे में, के बावजूद आम आदमी पार्टी 2023 के एमसीडी और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार गई। हालांकि, पाठक पार्टी के संगठनात्मक प्रमुख के रूप में लगभग बने रहे।”

इसका मतलब यह था कि हालांकि पाठक को राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा अभी भी हासिल था, लेकिन संगठन और कार्यकर्ताओं का विश्वास टूट गया था। सूत्र ने बताया, “खुले तौर पर यह सवाल उठाया गया कि जब उनके समान संगठनात्मक भूमिकाओं में कई अन्य लोगों ने छोटे नुकसानों की जिम्मेदारी लेते हुए स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया, तो वह अपने पद पर क्यों बने रहे।”

सूत्रों के अनुसार, अपने कार्यकाल के गिने-चुने दिनों का एहसास, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और मुकदमे के डर ने पाठक को पाला बदलने पर मजबूर कर दिया। सूत्र का कहना है, “उन्होंने ऐसा किया और राज्यसभा में अपनी सीट बरकरार रखी।”

फिरोजशाह रोड पर हुई मुलाकात से जुड़ा एक और तथ्य है जो केजरीवाल को परेशान कर सकता है। जिस आवास में उन्होंने पाठक से मुलाकात की थी, वह मूल रूप से राज्यसभा सांसद के रूप में मित्तल को आवंटित किया गया था। सत्ता से बेदखल होने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल जब आवास का इंतजार कर रहे थे, तब मित्तल ने सात बागी विधायकों में से वह आवास उन्हें रहने के लिए दे दिया था। 24 अप्रैल को केजरीवाल अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, तभी उन्हें विद्रोह की खबर मिली।

राघव चड्ढा को पहले दिन मिली यह सीख

जब राघव चड्ढा बार-बार नितिन नवीन को ‘नितिन नवीन जी’ कहकर संबोधित कर रहे थे, तो तरुण चुग ने उनसे कहा कि आपको ‘राष्ट्रीय अध्यक्ष जी’ कहकर संबोधित करना चाहिए। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा के लिए यह भाजपा की ‘संस्कृति और अनुशासन’ का पहला सबक था। पढ़ें पूरी खबर…