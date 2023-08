कुकी की एक मांग और CM एन बीरेन सिंह ने तुरंत निकाल दिया समाधान, क्या थम जाएगी अब मणिपुर में जारी हिंसा?

गृह मंत्रालय मणिपुर में चल रहे संघर्ष का समाधान खोजने के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहा है।

Manipur Violence: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। (फोटो सोर्स: ANI)

मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने की दिशा में राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव दिया है। जिसके मुताबिक, वह राज्य में मौजूदा हिल काउंसिल को अधिक स्वायत्तता (Autonomy) देने के लिए तैयार है, लेकिन क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। संघर्ष की शुरुआत के बाद से, कुकी समुदाय समुदाय के उनकी तबाही में राज्य सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अलग प्रशासन की मांग कर रहा है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के करीबी एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “अलग प्रशासन, चाहे कुकी किसी भी रूप में मांग कर रहे हों, सरकार या राज्य की बाकी आबादी को स्वीकार नहीं है। हालांकि, हम पहाड़ी जनजातियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। हमने प्रस्ताव दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन में उन्हें अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण देकर हिल काउंसिल्स की स्वायत्तता बढ़ाई जा सकती है। हमें उम्मीद है कि कुकी प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे और संघर्ष समाप्त कर देंगे।” गृह मंत्रालय कर रहा मैतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत गृह मंत्रालय (MHA) मौजूदा संघर्ष का समाधान खोजने के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के प्रतिनिधि समूहों के साथ बातचीत कर रहा है। संघर्ष शुरू होने के बाद से ऐसे एक दर्जन से अधिक सत्र आयोजित किए जा चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इनमें से कुछ में शामिल हुए हैं। पूर्वोत्तर के लिए केंद्र के प्रभारी एके मिश्रा, सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) समझौते के तहत कुकी उग्रवादी समूहों के साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं। गुरुवार को बीरेन सिंह ने भी मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की, जहां 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से 160 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।

