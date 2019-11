पश्चिम बंगाल उपचुनाव के नतीजे गुरूवार (28 नवंबर) को जारी किए गए। इस दौरान नॉर्थ 24 परगना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा ने सीएम ममता बनर्जी की पार्टी (टीएमसी) के लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घर में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद से इलाके में माहौल तनावपपूर्ण हो गया है।

क्या बोलीं बीजेपी नेता: न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उत्तर 24 परगना की बीजेपी जिलाध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आज मेरे घर और कारों में तोड़फोड़ की। जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोका, तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की। बता दें कि फाल्गुनी का घर बैरकपुर के नैहाटी में है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान से ही बीजेपी और टीएमसी के लोगों में हिसंक झड़प की खबरें आती रहीं हैं।

Falguni Patra, BJP District President, North 24 Parganas: TMC workers vandalised my house and cars, today. When stopped by our party workers, they even beat them up. The house is in Barrackpore Constituency Naihati. #WestBengal pic.twitter.com/2GNRYzUukL

— ANI (@ANI) November 28, 2019