पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। शनिवार को सीएम अधिकारी कोलकाता के केस्तोपुर में एक गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी पर जोरदार हमला बोला।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस तो बंगाल को ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ बनाना चाहती थी। सीएम ने इस दौरान लेफ्ट फ्रंट पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लेफ्ट फ्रंट ने धर्म को ‘अफीम’ कहा था। सीएम ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक और उसकी पहचान को कमजोर करने की कोशिशें लगभग पांच दशकों से की जा रही थीं।

क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने?

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में 34 साल के लेफ्ट शासन और 15 साल के TMC शासन को आड़े हाथ लिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “पिछले 49 सालों में जो लोग (लेफ्ट) धर्म को ‘अफीम’ कहते थे वे कम्युनिस्टों के राज में सत्ता में थे और जो (टीएमसी) 15 साल तक सत्ता में रहे उन्होंने बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कोशिश की, लेकिन अब एक ऐसी सरकार आई है जो उस परंपरा को वापस लाना चाहती है जिसे भुला दिया गया था।”

‘कार्ल मार्क्स और लेनिन की किताबें मिलती थीं पूजा पंडालों के बाहर’

शुभेंदु अधिकारी ने लेफ्ट को लेकर कहा कि उनके राज में पूजा पंडालों के बाहर स्टॉल पर कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की किताबें तो रखी जाती थीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद या लोकनाथ बाबा की किताबें नहीं होती थीं। सीएम ने कहा, “आपको हनुमान चालीसा या भगवद गीता नहीं मिलेगी। वहां साफ-साफ कहा गया था कि वे धर्म में विश्वास नहीं करते और इसे अफीम मानते हैं।”

‘बंगाल को जमाती बनाने की कोशिश की’

शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “टीएमसी ने 15 साल के कार्यकाल में बंगाल को जमाती बनाने की कोशिश की। एक साल विसर्जन का दिन बदल दिया गया… उन्होंने मीटिंग में कहा था कि मुहर्रम है इसलिए विजयदशमी पर विसर्जन नहीं होगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। पंजिका का पालन करना होगा। हमारी परंपरा धीरे-धीरे बदल रही थी।”

‘पितृ पक्ष के दौरान दुर्गा पूजा उद्घाटन किया था ममता बनर्जी ने’

मुख्यमंत्री ने राज्य के एक पूर्व मंत्री पर भी निशाना साधा जो फिलहाल जेल में हैं। अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री पितृ पक्ष के दौरान उस मंत्री के दुर्गा पूजा उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। उन्होंने दावा किया कि सनातनी परंपरा के मुताबिक, इस अवधि में इस तरह के धार्मिक उद्घाटन को शुभ नहीं माना जाता। अधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा से जुड़े उद्घाटन मातृ पक्ष के दौरान होने चाहिए और महाष्टमी के अवसर पर “पूरी पवित्रता” बनाए रखी जानी चाहिए।

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पश्चिम बंगाल में इस साल के दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर अभी से चर्चाएं जोरों पर हैं। हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर भी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच राज्य सरकार इस बार दुर्गा पूजा को लेकर खास तैयारियां करने में लगी है। पश्चिम बंगाल में दुर्जा पूजा उत्सव की शुरुआत ‘महालया’के दिन से होगी जो कि 10 अक्टूबर को है और इसी दिन कोलकाता के ईडन गार्डन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। यहां पढ़ें पूरी खबर…