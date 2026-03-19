राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर काफी विवाद हुआ था। बीजेपी ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाकर कहा था कि आदिवासियों का अपमान हुआ है। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी।

बीजेपी नेताओं का मानना है कि इस विवाद का असर राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर हो सकता है। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था।

टीएमसी ने इसमें से 9 सीटें जीती थी जबकि बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी 9 सीटों पर जीती थी जबकि बीजेपी सात पर।

बंगाल में अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर टीएमसी का कुल वोट शेयर बीजेपी से मामूली रूप से अधिक रहा है जबकि बीजेपी की जीत का अंतर अक्सर उससे कहीं अधिक रहा है।

पिछले कुछ चुनावों का वोट शेयर

2016 के विधानसभा चुनावों में, बीजेपी ने केवल एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट 22,038 वोटों के अंतर से जीती और इन सीटों पर उसे कुल 17.39% वोट मिले। दूसरी ओर, टीएमसी ने 13 सीटें जीती और उसकी जीत का औसत अंतर 21,945 वोटों का था। टीएमसी का कुल वोट शेयर 44.1% रहा।

2021 में, बीजेपी ने सात सीटें जीती जिसमें उसकी जीत का औसत अंतर 20,231 वोट था, जो टीएमसी की नौ सीटों पर जीत के 20,046 वोटों से अंतर से थोड़ा अधिक था। हालांकि, टीएमसी का वोट शेयर 45.23% रहा, जो बीजेपी को मिले वोट शेयर- 44.04% से मामूली रूप से ज्यादा था।

पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 15 सीटों पर पहले चरण में 23 अप्रैल को जबकि दूसरे चरण में एक सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होगा।

बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था जिनमें छह मौजूदा विधायक भी शामिल हैं।

एक अहम बात यह है कि बीजेपी को 2021 में जिन सात अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर हार मिली थी उसमें से 6 सीटों पर इस बार उसने नए उम्मीदवार उतारे हैं जबकि टीएमसी ने अनुसूचित जनजाति वाली 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। इनमें वे 5 सीटें भी शामिल हैं जिनमें वह पिछले चुनाव में जीती थी।

53 लाख से ज्यादा आदिवासी

2011 की जनगणना के अनुसार, बंगाल में आदिवासी समुदाय की आबादी 53 लाख से ज्यादा है और यह राज्य की कुल आबादी का 5.8% है। आदिवासी समुदाय दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया में है।

पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता बिमल शंकर नंदा का कहना है कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले का असर आदिवासी मतदाताओं पर पड़ा है और यह चुनाव को भी प्रभावित करेगा। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी समुदाय बीजेपी के साथ है। टीएमसी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि राष्ट्रपति का कोई अपमान नहीं हुआ है और बीजेपी अपने राजनीति एजेंडे के लिए राष्ट्रपति के कार्यालय का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।

ममता सरकार ने बनाए 5 विकास बोर्ड

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने हाल ही में आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों के लिए बोर्डों का गठन किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।