तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अप्रैल महीने में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए चार उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीएमसी ने मंत्री बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार (पूर्व DGP, पश्चिम बंगाल), मेनका गुरुस्वामी और कोयल मलिक को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। बाबुल सुप्रियो पहले भी भाजपा के टिकट पर लोकसभा सांसद रह चुके हैं।

टीएमसी ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “हमें आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार (पूर्व DGP, पश्चिम बंगाल), मेनका गुरुस्वामी और कोयल मलिक की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। हम उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद है कि वे तृणमूल की मज़बूती की विरासत और हर भारतीय के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए उसके पक्के कमिटमेंट को बनाए रखेंगे।”

चार उम्मीदवारों के बारे में जानिए

मेनका गुरुस्वामी

मेनका गुरुस्वामी एक वकील हैं जिन्होंने IPAC केस में मुख्यमंत्री का केस लड़ा था। हाल ही में ED ने IPAC के दफ्तर पर छापा मारा था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी। वह कुछ दस्तावेज लेकर वापस आ गई थी। इसके बाद ही मामला कोर्ट पहुंचा और मेनका गोस्वामी ने पार्टी की तरफ से से लड़ा।

कोयल मलिक

टीएमसी ने कोयल मलिक को उम्मीदवार बनाया है जो एक एक्ट्रेस हैं और उनके पिता भी एक मशहूर एक्टर थे।

बाबुल सुप्रियो

पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टीएमसी राज्यसभा भेज रही है। बाबुल सुप्रियो 2014 में बीजेपी की टिकट पर आसनसोल से सांसद बने थे। वहीं 2019 में उन्होंने दोबारा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो को विधानसभा का टिकट बीजेपी ने दिया और वह हार गए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ टीएमसी ज्वाइन कर ली थी।

राजीव कुमार

राजीव कुमार जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2026 को अपने रिटायरमेंट तक पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) के तौर पर काम कर चुके हैं। राजीव कुमार की गिनती ममता बनर्जी के सबसे करीबी अधिकारियों में होती है। पढ़ें पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट की जांच शुरू