TMC Saket Gokhale Arrested: TMC प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार, Morbi Bridge Collapse पर अफवाह फैलाने का आरोप

Morbi Bridge Collapse, TMC Spokesperson Arrested: TMC प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है।

टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है (फोटो सोर्स: @SaketGokhale)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram