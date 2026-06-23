Bengal Politics: ऋतब्रत बनर्जी वाले टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को टीएमसी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है और एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति भी बना दी है। इसके एक दिन बाद अब बागी गुट ने मंगलवार को चुनाव आयोग (ईसी) में याचिका दायर कर पार्टी के नाम और चिन्ह पर दावा करने की संभावना जताई।

ऋतब्रत बनर्जी के बागी विधायकों और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के बीच चल रही खींचतान लगातार जारी है। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को टीएमसी की वास्तविक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची भेजी है। इसमें वे स्वयं अध्यक्ष, भावी उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा नेता, डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव, सुभाषिश चक्रवर्ती कोषाध्यक्ष और सोवोनदेब चटर्जी विधानसभा नेता के रूप में शामिल हैं।

ममता के सामने बढ़ी मुश्किलें

टीएमसी अध्यक्ष पद से उन्हें हटाने के बागी विधायकों के फैसले ने ममता बनर्जी को और भी मुश्किल में डाल दिया है। ममता बनर्जी पहले से ही एनडीए के साथ गठबंधन करने वाले लोकसभा सांसदों के एक अलग गुट और तीन राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से जूझ रही हैं।

ऐसे वक्त में बागी खेमा चुनाव आयोग से असली टीएमसी के रूप में मान्यता चाहता है, ऐसे में बनर्जी का चुनाव आयोग को लिखा पत्र उनकी उस पार्टी पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश का जवाब है जिसकी स्थापना उन्होंने 1998 में की थी।

पार्टी और चुनाव चिन्ह छिनने का खतरा

फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास वफादारों का एक छोटा समूह ही बचा है। इसमें कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा, मोहुआ मोइत्रा, सौगत रॉय, नदीमुल हक और कुणाल घोष नई समिति के सदस्य हैं। वे धीरे-धीरे बंगाल और दिल्ली दोनों में अपने विकल्प खो रहे हैं।

बागी संभवतः पार्टी के नाम और प्रतीक “जोड़ा घास फूल” पर दावा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा, बागियों की शिकायत के बाद टीएमसी के 440 करोड़ रुपये वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिन्होंने ऑडिट की मांग की है।

बागियों पर कार्रवाई

दूसरी ओर ममता दीदी ने टीएमसी ने विद्रोही गुट के कई बागी विधायकों और पूर्व मंत्रियों को निष्कासित कर दिया है, जिनमें सौगत रॉय; विधायक जावेद खान, फिरहाद हकीम, रथिन घोष, बिप्लब मित्रा और सबीना यास्मीन और पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती शामिल हैं, जो सभी उनकी 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य हैं।

दलबदलू विधायकों का क्या है रुख?

हालांकि, दलबदलू विधायक अपने निष्कासन से विचलित नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके पास बहुमत है। 60 से अधिक विधायकों के अलावा, विभिन्न नगर निकायों के 40 से अधिक पार्षदों ने विशेष सत्र में भाग लिया। दलबदलू गुट के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा, “हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं। हमारे पास विधानसभा में दो-तिहाई से अधिक बहुमत से चुने गए विपक्ष के नेता हैं। जाहिर है विधानसभा चिन्ह पर हमारा दावा है। अगर इसे चुनौती दी जाती है, तो हम अपना बहुमत दिखाएंगे। विधायकों के अलावा, हमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से निर्वाचित पार्षदों और नेताओं का समर्थन प्राप्त है।”

पार्टी के वफादारों ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्हें पार्टी का चिन्ह और बैंक खातों तक पहुंच बरकरार रखने का पूरा भरोसा है। ममता बनर्जी के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे बागियों के चुनाव आयोग में जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी चुनाव आयोग में बागियों को चुनौती देगी और इस मुद्दे पर अदालत का रुख करेगी। ऋतब्रत को विधानसभा में विपक्ष का नेता मानने के खिलाफ ममता बनर्जी के गुट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहले ही मुकदमा दायर कर दिया है।

महुआ मोइत्रा ने बोला बड़ा हमला

कृष्णानगर के सांसद मोइत्रा ने कहा, “आप उल्टी बात कैसे कर सकते हैं? उनके पास चुनाव चिन्ह नहीं है। पहले वे चुनाव चिन्ह हासिल करने की कोशिश करें, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या कोई अन्य समिति बनाएं। यह संभव नहीं है। पार्टी संविधान के अनुसार, ममता बनर्जी आजीवन अध्यक्ष हैं। इसे बदला नहीं जा सकता।”

बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में महुआ मोइत्रा ने कहा, “पहले उन्होंने अरूप बिस्वास से बैंक को पत्र लिखवाया। यह असफल रहा क्योंकि अरूप कोषाध्यक्ष नहीं थे। फिर किसी विधायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस खाता कैसे फ्रीज कर सकती है? उन्हें अदालत की अनुमति चाहिए होती है। वह नहीं की गई। साथ ही यह भी सच है कि 10 अप्रैल को शिकायत करने वाले विधायक और अन्य लोगों को पार्टी के उसी खाते से चुनाव के लिए 25 लाख रुपये मिले थे।”

एक वरिष्ठ विधायक और ममता बनर्जी के वफादार ने कहा कि बागी विधायक ममता बनर्जी और पार्टी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जबरदस्ती सब कुछ हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। समय आने पर हम अदालत जाएंगे लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल अपने विधायकों को एकजुट रखना एक चुनौती है। यहां तक ​​कि फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं।

महाराष्ट्र है बड़ा उदाहरण?

महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में हुए विभाजन से स्पष्ट है कि विवाद लंबे समय तक खिंच सकते हैं और साथ ही तीन संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच सकते हैं। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग, अयोग्यता कार्यवाही को लेकर अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय फैसले कर सकते हैं। दोनों ही जगह मामले लंबित हैं। इन संस्थाओं को प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा मूल पार्टी, वैधता और बहुमत को लेकर किए जा रहे दावों की अलग-अलग जांच करनी थी।

एकनाथ शिंदे और अजित पवार के हक में आया था फैसला

शिवसेना और राष्ट्रीय विधानसभा के विवादों में चुनाव आयोग और अध्यक्ष ने क्रमशः एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुटों के पक्ष में फैसले सुनाते समय विधायी बहुमत को निर्णायक कारक माना। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई, 2023 को शिवसेना मामले में अपने फैसले में कहा कि अयोग्यता कार्यवाही का निर्णय करते समय अध्यक्ष केवल संख्यात्मक शक्ति के अंधाधुंध आकलन के आधार पर यह तय नहीं कर सकते कि कौन सा गुट किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल और विधायी दल अलग-अलग अवधारणाएं हैं और इन्हें एक नहीं माना जा सकता। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने शीर्ष न्यायालय में अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि विधायी बहुमत पर अत्यधिक निर्भर होकर, संवैधानिक अधिकारियों ने प्रभावी रूप से उस “विभाजन सिद्धांत” को पुनर्जीवित कर दिया है जिसे संसद ने दो दशक पहले समाप्त कर दिया था।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी को ऋतब्रत बनर्जी वाले बागी विधायकों के गुट ने बड़ा झटका दिया है। बागी गुट ने एक अहम बैठक के बाद ममता बनर्जी को टीएमसी अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया है। टीएमसी के बागी गुट ने कोलकाता के एक होटल में पार्टी पार्षदों के एक समूह के साथ बैठक की। बैठक के बाद दस सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया। पढ़िए पूरी खबर