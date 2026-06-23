देश के तीन बड़े राज्यों में इन दिनों राजनीतिक उथलपुथल देखने को मिल रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) में उठापटक चल रही है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के नौ में से छह सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सात सांसद भाजपा में जा रहे हैं। कई दलों में एक साथ दलबदल की घटनाएं घट रही हैं।

ऐसे में दलबदल विरोधी कानून से कौन बच पाएगा, इसका फैसला करने वाला एक मामला गोवा से जुड़ा है जो फिलहाल देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित है। आइए जानते हैं भारत में दलबदल कानून के प्रावधान और संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून के अपवाद क्या हैं?

दल-बदल विरोधी कानून 1985 में लागू हुआ

भारत का दल-बदल विरोधी कानून 1985 में लागू हुआ था। यह कानून किसी भी विधायक को पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने या पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करने पर अयोग्य घोषित कर देता है। मूल रूप से इसमें दो छूटें थीं- दल-बदल और विलय । दल-बदल की छूट को 2003 में इसके लगातार दुरुपयोग के कारण हटा दिया गया था। अब दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत केवल विलय ही मान्य है। इस अनुच्छेद के दो भाग हैं।

(उप) अनुच्छेद 4(1) विधायक को संरक्षण प्रदान करता है जहां मूल राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय हो जाता है। वहीं, (उप) अनुच्छेद 4(2) में आगे कहा गया है, “इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के प्रयोजनों के लिए, सदन के किसी सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का विलय तभी हुआ माना जाएगा जब संबंधित विधानमंडल पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों ने ऐसे विलय पर सहमति व्यक्त की हो।”

यह विवाद मुख्य रूप से इस बात पर है कि इन दोनों भागों को एक साथ पढ़ा जाए या अलग-अलग।

इन सभी बातों को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो मूल राजनीतिक दल को पहले किसी अन्य दल के साथ विलय करना होगा और विधानमंडल दल के दो-तिहाई सदस्यों (अर्थात विधायक या सांसद) को केवल इसकी पुष्टि करनी होगी। वहीं, अलग-अलग देखा जाए तो सांसदों के दो-तिहाई मत ही विलय कराने के लिए पर्याप्त हैं, मूल पार्टी के किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

गोवा मामला था अपवाद

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा में दलबदल के एक मामले में दोनों विधायकों के बयान अलग-अलग पढ़े। साल 2019 में, गोवा के 15 कांग्रेस विधायकों में से 10 भाजपा में शामिल हो गए। इसका मतलब था कि कांग्रेस विधायक दल के दो-तिहाई विधायक भाजपा में चले गए। चूंकि, कांग्रेस और भाजपा का राजनीतिक दलों के रूप में कभी विलय नहीं हुआ। ऐसे में गोवा विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के मात्र तबादले को ही वैध विलय मान लिया और जब मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो उसने अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा।

संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 4(2) की उपधारा को अलग से पढ़ा है। संविधान विशेषज्ञ सौर्य गोपाल मुखर्जी ने लिखा है कि अनुच्छेद 4 का दूसरा भाग वास्तव में ‘उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए’ से शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, राजनीतिक दल का विलय होना चाहिए और उसके दो-तिहाई विधायकों या सांसदों (विधानमंडल दल) की सहमति भी आवश्यक है।

गोवा मामले में उच्च न्यायालय का फैसला

गोवा मामले में उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ एक अपील ‘गिरीश चोडंकर बनाम अध्यक्ष, गोवा विधानसभा’ अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक अन्य मामले, ‘सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल’ में इस विषय पर अपनी राय व्यक्त की थी। जिसमें संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच मूल शिवसेना विभाजन पर फैसला सुनाया था।

उस मामले में विलय का कोई दावा नहीं था क्योंकि शिंदे गुट ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया था। बाद में उसे चुनाव आयोग से नाम और चिन्ह भी मिल गया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक व्यापक सिद्धांत की बात कही गई थी कि केवल विधायक ही पूरी पार्टी नहीं हैं।

शिवसेना से जुड़ा ‘सुभाष देसाई’ मामला

शिवसेना से जुड़े ‘सुभाष देसाई’ मामले में औपचारिक रूप से केवल व्हिप और नेताओं की नियुक्ति का ही जिक्र था, विलय का नहीं। अनुच्छेद 4 और विलय पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां फैसले में दिए गए तर्क का हिस्सा हैं लेकिन यह उस मुद्दे पर सीधा फैसला नहीं है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने न्यूज वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान बताया कि कानून की भाषा अपने आप में स्पष्ट है, पहला चरण यह है कि एक राजनीतिक दल का नेतृत्व किसी अन्य दल के साथ विलय करने का निर्णय लेता है और दूसरा चरण यह है कि विलय को मंजूरी देने के लिए उसके विधायकों और सांसदों (विधानसभा दल) को सहमत होना होगा। सांसद या विधायक अकेले किसी अन्य पार्टी में विलय नहीं कर सकते। यह संवैधानिक प्रावधान है।

संकटग्रस्त टीएमसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में ठीक यही तर्क दर्ज कराया है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ‘सुभाष देसाई 2023’ फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि टीएमसी एक एकल, अविभाज्य राजनीतिक दल है और लोकसभा में उसका विधायी दल केवल मूल संगठन की एक शाखा के रूप में मौजूद है। पिछले दो महीनों में बंगाल और तमिलनाडु की विधानसभाओं में भी विलय और फेरबदल को लेकर इसी तरह के सवाल उठे हैं।

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ममता बनर्जी के वफादार और टीएमसी के सीनियर नेता सौगत रॉय ने ऋतब्रत बनर्जी के गुट को सर्कस बताया है। सौगत रॉय ने कहा कि ऋतब्रत बनर्जी के गुट में शामिल लोगों को टीएमसी से निकाला जाएगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें