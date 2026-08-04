पश्चिम बंगाल की राजनीतिक के लिहाज से मंगलवार को एक अहम घटनाक्रम देखने को मिला। दरअसल, टीएमसी के बागी सांसदों का गुट मंगलवार को दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिला। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब इस गुट को लेकर यह चर्चा है कि वह संसद में NDA का समर्थन करने वाली है। हालांकि बैठक के बाद इसी गुट के सांसद यूसुफ पठान ने कुछ और ही बताया।

मीटिंग पर क्या बोले यूसुफ पठान?

पठान ने बैठक के बाद कहा कि सीएम के साथ मीटिंग में उन 27 लाख लोगों के नाम पर चर्चा हुई है जिन्हें SIR के दौरान वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि जो लोग कोर्ट में अपील करेंगे उनके मामले पर विचार किया जाएगा। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही कई आंतरिक मसलों पर भी मंथन हुआ।

‘हम एनडीए का समर्थन कर रहे हैं’

इस मीटिंग के बारे में टीएमसी की बागी सांसद रचना बनर्जी ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के साथ हमारी मीटिंग काफी सार्थक रही। हम लंबे समय से मुख्यमंत्री से मिलने का इंतजार कर रहे थे, हमें भविष्य की रणनीति पर उनसे बात करनी थी। इस दौरान रचना बनर्जी ने बताया कि आने वाले समय में टीएमसी से और भी नेता टूट सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अभी सस्पेंस है। हालांकि एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम पूरी तरह से एनडीए का समर्थन कर रहे हैं।

शुभेंदु के कहने पर एनडीए का समर्थन कर रहे बागी सांसद?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी से बागी हुए करीब 20 सांसद जून में भी शुभेंदु अधिकारी से मिले थे, लेकिन उस मीटिंग के समय तक उन सांसदों ने NCPI ज्वॉइन नहीं की थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शुभेंद के कहने पर ही इन सांसदों ने NCPI ज्वॉइन की और उसके बाद NDA को सपोर्ट देने की पॉलिसी पर भी बात बनी, लेकिन अब जब यह बागी गुट एनडीए का समर्थन कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी के साथ हुई इस बैठक ने और सियासी अटकलों को बढ़ावा दे दिया है।

घोष ने 6 सांसद और कई बागी विधायकों की वापसी का किया था दावा

बता दें कि पश्चिम बंगाल की सियासत में बहुत कुछ उथल-पुथल चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी की बागी सांसदों के साथ यह बैठक टीएमसी नेता कुणाल घोष के उस दावे के अगले दिन हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि छह MP और 50 परसेंट से ज्यादा MLA ममता दीदी के संपर्क में हैं और वह वापसी करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रेशर की वजह से वह वापस नहीं आ पा रहे हैं।

कुणाल घोष ने दावा किया था कि बागियों पर प्रेशर था इसीलिए वह पार्टी छोड़कर गए अब उन्हें वापस आने से भी प्रेशर देकर रोका जा रहा है। घोष का कहना था कि अगर एक दिन के लिए भी पुलिस का दबाव हटा दिया जाए, तो हम 24 घंटे के अंदर यहां 56 से 58 MLA की रैली निकाल सकते हैं।

Delhi: On the meeting with West Bengal CM Suvendu Adhikari, Nationalist Citizens Party of India MP Yusuf Pathan says, "The discussion was about the issue of 27 lakh names that have been removed. We have been assured that all those who file appeals in court will have their cases… pic.twitter.com/7EwEWqwJ4o — IANS (@ians_india) August 4, 2026

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नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस का 4 महीने के अंदर ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) से मोह भंग हो गया और उन्होंने सोमवार को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बोस ने इसी साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी का दामन थामा था। वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने 2023 में बीजेपी छोड़ दी थी। बोस के इस्तीफे को लेकर अभी टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…