ममता बनर्जी के वफादार और टीएमसी के सीनियर नेता सौगत रॉय ने ऋतब्रत बनर्जी के गुट को सर्कस बताया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI ने बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी ने टीएमसी का गठन किया और फिर इस दल को विरोधी पार्टी से सत्ताधारी पार्टी बनाया। ऐसे में ममता बनर्जी को हटाने वाला ऋतब्रत बनर्जी कौन होता है। वह तो कुछ दिन पहले तक सीपीएम का सदस्य था।

सौगत रॉय ने कहा कि ऋतब्रत बनर्जी के गुट में शामिल लोगों को टीएमसी से निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी टीएमसी की चेयरमैन है, ऐसे में उनके बिना कोई मीटिंग नहीं हो सकती।

फिरहाद हकीम के पाला बदलने के सवाल पर सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी ने उसको बहुत बढ़ाया, एक काउंसिलर से मेयर और फिर मंत्री भी बनाया। उसने क्यों साथ छोड़ा, उसको क्या प्रॉब्लम है, नहीं पता लेकिन यह सब विश्वासघात है, गद्दारी है।

#WATCH | Kolkata: On rebel TMC MLAs replacing Mamata Banerjee as Chairperson, TMC MP Saugata Roy says, “It is a circus. Mamata Banerjee founded the Trinamool Congress herself and transformed it from an opposition party into the ruling party of the state. So, who could oust her?… pic.twitter.com/dmiafScxhm — ANI (@ANI) June 23, 2026

उन्होंने कहा कि फिरहाद हकीम को ओरिजिनल पार्टी में वापस आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो बीजेपी में शामिल होना चाहिए क्योंकि बीजेपी का मदद और सलाह से वो ये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “फिराद हकीम को मैं पूछता हूं कि क्या बीजेपी का फिलॉसफी वो मानते हैं?”

‘बीजेपी चाहती है भारत में सिर्फ एक पार्टी रहे’

सौगत रॉय ने कहा, “बीजेपी चाहती है कि देश में एक ही पार्टी रहे, लोकतंत्र नहीं रहे। वह ‘वन पार्टी, वन नेशन, वन वोट’ फार्मूला की ओर जा रहे हैं। इसके लिए वो कहीं ऑपरेशन लोटस चालू करते, लोगों को तोड़ते हैं, लालच देते हैं या डर दिखा के। इसी का अंश है ये सब। ऑपरेशन लोटस में कितना रुपया इसमें बहाया है, इसका कोई सीमा नहीं है। बीजेपी अनलिमिटेड फंड्स लेकर ये खेल में उतरे हैं।”

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ऋतब्रत बनर्जी वाम संगठन SFI से छात्र राजनीति शुरू की, फिर 2020 में टीएमसी से जुड़ गए। टीएमसी ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बने। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।