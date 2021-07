तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पूर्व आईएएस अधिकारी और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार को राज्यसभा के लिए नामित किया है। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी है। टीएमसी ने अपने ट्वीट में कहा कि सरकार ने लगभग 42 साल जनता की सेवा की है और वह प्रसार भारती के सीईओ भी रहे हैं। उनका योगदान देश की और सेवा करने में हमारी मदद करेगा।

बता दें कि दिनेश त्रिवेदी के भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा में एक सीट खाली हो गई थी। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही थीं कि पार्टी से ही किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा लेकिन टीएमसी ने इन सारी अफवाहों पर लगाम कस दी है। जवाहर सरकार चार दशक तक सरकार में अधिकारी रहे हैं। 1975 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया। उन्हें बर्धमान और 24 परगना में सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए भी जाना जाता है।

We are delighted to nominate Mr. @jawharsircar in the Upper House of the Parliament.

Mr. Sircar spent nearly 42 years in public service & was also the former CEO of Prasar Bharati. His invaluable contribution to public service shall help us serve our country even better!

