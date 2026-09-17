पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रता बनर्जी गुट को “All India Trinamool Congress” नाम और “Flowers & Grass” चुनाव चिह्न के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। दोनों गुटों को अलग नाम और अलग मुक्त चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे।

आयोग के एक अंतरिम आदेश के अनुसार, आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया है।

पिछले सप्ताह, चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों से मुलाकात की और बागी रितब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट से और अधिक दस्तावेज मांगे थे, क्योंकि पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण और उसके नाम और चिन्ह पर दावे को लेकर लड़ाई तेज हो गई थी।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन और चार अन्य लोगों ने किया, जबकि ऋतब्रता ने स्वयं भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने गुट का प्रतिनिधित्व किया।

चुनाव आयोग का यह फैसला नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों से पहले आया है, जहां ममता बनर्जी और ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुटों ने टीएमसी की पहचान और पार्टी के दो फूलों वाले चिह्न का दावा करते हुए उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग पार्टी पर नियंत्रण, उसके नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के परस्पर विरोधी दावों को सुन रहा था। दोनों पक्षों ने कार्यवाही के तहत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे।