जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट की घटना के सिलसिले में स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिए जाने पर शनिवार को अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने LJP (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान के इस मामले से दूरी बनाने के फैसले का समर्थन किया है। कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि स्वतंत्र भारद्वाज बीजेपी के करीबी हैं। उन्होंने कहा कि घटना के बाद कई नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।

सौगत रॉय ने की चिराग पासवान की तारीफ

सौगत रॉय ने ANI से कहा, “वह BJP के करीबी है। कल सभी ने प्रदर्शन किया। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और पप्पू यादव सभी गए और प्रदर्शन किया और तभी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया।” सौगत रॉय ने चिराग पासवान के इस मामले से खुद को दूर करने के स्पष्टीकरण का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “यह अच्छा है। चिराग पासवान ने सही काम किया।”

मनोज कुमार झा ने साधा निशाना

वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि घटना से जुड़े वीडियो परेशान करने वाले थे। मनोज झा ने ANI को बताया, “मैंने जो भी वीडियो देखे, वे इस गणतंत्र के लिए परेशानी वाले थे। बिना प्रेशर के शायद उसे हिरासत में नहीं लिया जाता। यह सिर्फ़ हल्की-फुल्की बातें थीं या उसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। यह पुलिस जांच का मामला है।”

मलूक नागर ने क्या कहा?

वहीं मामले पर RLD नेता मलूक नागर ने कहा कि कानून सभी पर बराबर लागू होना चाहिए और कहा कि जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मलूक नागर ने ANI को बताया, “देश का कानून सभी पर बराबर लागू होता है, जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नेता आम तौर पर हर तरह के लोगों से मिलते हैं, और हर कोई सेल्फी लेता है। कोई नेता यह सोचकर फोटो खिंचवाने के लिए मान सकता है कि इससे वह व्यक्ति खुश हो जाएगा। चिराग पासवान ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।”

चिराग ने क्या कहा था?

शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने कहा कि जंतर-मंतर मारपीट मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज ने पॉलिटिकल प्रोटेक्शन लेने के लिए केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान का नाम गलत तरीके से लिया, जबकि कहा कि पार्टी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी और पुलिस से यह रिकॉर्ड में लाने को कहा था कि LJP (रामविलास) का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इसने पुलिस से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत एक नई FIR दर्ज की है, जिसमें पीड़िता नाबालिग है। मामले के संबंध में पहले दर्ज की गई FIR में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट भी जोड़ा गया है।

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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में कथित हमले के आरोपी और खुद को ‘इन्फ्लुएंसर’ बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को शुक्रवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।