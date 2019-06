ईवीएम को लेकर विभिन्न राजनैतिक पार्टियां काफी समय से सवाल खड़े कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी संसद भवन परिसर में ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद संसद भवन परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नजदीक इकट्ठा हुए। इस दौरान टीएमसी सांसदों के हाथ में प्लेकार्ड थे, जिन पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने संबंधी बातें लिखी थीं। बता दें कि बीते दिनों आम चुनावों के दौरान भी ईवीएम को लेकर खूब बातें हुई थी।

रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि ‘हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव केन्द्र में सत्तारुढ़ भाजपा के पक्ष में आया एकतरफा चुनाव परिणाम अप्रत्याशित और जन अपेक्षा के विपरीत है।’ मायावती ने कहा कि ‘यह बिना सुनियोजित गड़बड़ी और धांधली के संभव नहीं है।’ मायावती ने मांग की कि हालात को देखते हुए ईवीएम के बदले दुनिया के अन्य देशों की तरह ही मतपत्रों से चुनाव कराए जाएं। एक कार्यक्रम के दौरान मायावती ने कहा कि देश के लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल ईवीएम की बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर एकमत हैं, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग इसके खिलाफ हैं, जिससे देश में बेचैनी है।

Delhi: All India Trinamool Congress (TMC) MPs stage protest in front of Mahatma Gandhi statue at the #Parliament with placards that read ‘No EVM, We want paper ballot’. pic.twitter.com/yR4IvNwTFf

— ANI (@ANI) June 24, 2019