तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री नुसरत जहां एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा की विषय बन गई हैं। दरअसल नुसरत जहां रविवार को अपने पति निखिल जैन और अन्य परिजनों के साथ एक दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंची थी। जैसी ही नुसरत जहां की दुर्गा पंडाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आयीं, वैसे ही लोगों ने इन पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने नुसरत जहां की तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि “फतवा रास्ते में ही है…।” वहीं एक यूजर ने लिखा कि ‘भारतीयों को इस तरह के मुस्लिमों की जरुरत है, ना कि उन जैसे जो टीवी पर आते हैं।’ वहीं कुछ यूजर्स ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दी। एक यूजर ने कहा कि ‘धर्म निजी चीज है, लेकिन त्योहार सभी के लिए हैं। इसलिए कौन क्या कर रहा है, इसकी आलोचना छोड़िए और आनंद लीजिए।’

Kolkata: Trinamool Congress MP Nusrat Jahan and husband Nikhil Jain offer prayers at Suruchi Sangha Pandal. #DurgaPuja2019 pic.twitter.com/WF1Dw66Ein

