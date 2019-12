हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार और उसे जला कर मार डालने की घटना की राज्यसभा में कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ज्यादातर सदस्यों ने ऐसे मामलों में शीघ्र सुनवाई कर दोषियों को मौत की सजा देने तथा सामाजिक बदलाव के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की सोमवार को मांग की। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर हुई चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई।

इस दौरान समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने वहां के सुरक्षा प्रभारी को जवाबदेह ठहराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया, उनकी सार्वजनिक तौर पर लिंचिंग करनी चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है, उनका नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उनको शर्मिंदा करना चाहिए। जया के इस बयान पर चारों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कई लोगों ने सपा नेता के इस बयान पर आपत्ति भी जताई है। लेकिन इसी बीच TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती ने जया का समर्थन किया है।

TMC MP Mimi Chakraborty on Jaya Bachchan’s statement in Rajya Sabha “rapists should be lynched” after rape & murder of veterinarian: I agree with her. I don’t think we need to take rapists to courts with protection and then wait for justice. Immediate punishment is needed. https://t.co/e4aMx2MJSs pic.twitter.com/Jzn9QYl5yI

— ANI (@ANI) December 2, 2019