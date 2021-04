पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में भाजपा नेता व उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बयान पर हंगामा मच गया। भाजपा नेता के इस बयान पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया है। महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए कहा कि हमें अपने रोमियो पसंद हैं।

दरअसल गुरुवार को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुगली जिले के कृष्णरामपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए भाजपा सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वॉड गठित करके टीएमसी के सभी मजनुओं को जेल में डाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बंगाल में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन मुफ्त में मुहैया कराएगी।

Latest from Ajay Bisht aka YogiCM:

“Anti-Romeo squads in Bengal if BJP is voted in”

Gudduji- Unlike your ilk, we Bengalis are lovers at heart!

We like our music, our poetry, our mishti & yes, our Romeos too!

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) April 8, 2021