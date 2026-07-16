ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को अभिनेत्री कोयल मल्लिक ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने उन्हें संसद के उच्च सदन के लिए मनोनीत किए हुए महज तीन महीने ही हुए थे। कोयल ने राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि वह तत्काल प्रभाव से राज्यसभा से इस्तीफा दे रही हैं।

मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में चल रही उथल-पुथल के बीच कोयल मल्लिक टीएमसी की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सुखेन्दु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक, जिन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

कोयल मल्लिक ने अप्रैल 2026 में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी

कोयल मल्लिक ने 6 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी लेकिन सदन की कार्यवाही में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में कहा, “महामहिम, माननीय उपसभापति और राज्यसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान किया।”

भाजपा नेता भूपेंद्र यादव से की मुलाकात

इस्तीफे के कुछ ही समय बाद कोयल ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर उनसे मुलाकात की, जिससे उनके अगले कदम को लेकर चर्चा शुरू हो गई। कोयल के पार्टी छोड़ने के बाद, तृणमूल कांग्रेस के पास राज्यसभा में केवल नौ सांसद बचे हैं। विधानसभा में, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के 60 विधायकों के एक समूह ने बगावत कर दी है और दावा किया है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्ती हैं कोएल मल्लिक

बंगाली फिल्म उद्योग की एक जानी-मानी हस्ती कोएल मल्लिक, दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेता रणजीत मल्लिक और दीपा मल्लिक की बेटी हैं। उन्होंने 2013 में फिल्म निर्माता निस्पल सिंह से शादी की और उनका एक बेटा है। उन्हें फिल्मों में अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। साल 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें महाननायक सम्मान से सम्मानित किया था।

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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बुधवार को उनके बेहद करीबी माने जाने वाले मदन मित्रा ने झटका दिया। कमरहाटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक मदन मित्रा ममता बनर्जी का साथ छोड़ ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के बागी गुट में शामिल हो गए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें