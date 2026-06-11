टीएमसी को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। अब टीएमसी से सांसद और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के करीबी कल्याण बनर्जी ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से यह तक कह दिया है कि या तो अभिषेक बनर्जी को रखिए या फिर मुझे छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना है, मैंने ‘दीदी’ से कह दिया है। कल्याण बनर्जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं।

जब पत्रकारों ने पूछा कि आप टीएमसी के साथ हैं, तो कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं ममता दीदी के साथ हूं। अभिषेक पर आरोप लगाते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि वो घमंडी हो गए हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आदर नहीं करते हैं। कल्याण बनर्जी के अनुसार अब वो अभिषेक का केस नहीं लड़ेंगे। कल्याण ने कहा कि अभिषेक के काम करने के तरीकों को लेकर पार्टी में असंतोष है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक के साथ मिलकर पार्टी चलाना चाहती हैं तो मैं नहीं रहूंगा।

मैं अभिषेक बनर्जी का कोई भी केस नहीं लड़ूंगा- कल्याण बनर्जी

कल्याण बनर्जी ने कहा, “मैं अभिषेक बनर्जी का कोई भी केस नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे उनका घमंडी रवैया पसंद नहीं है। मैंने इस पेशे में 45 साल बिताए हैं। ये सभी लोग मेरे साथ जूनियर के तौर पर काम कर चुके हैं। वह मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? राजनीति में भी मैं उनसे सीनियर हूं। वह ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें यह समझना होगा कि उन्हीं की वजह से हम हारे हैं। उन्हें यह भी समझना होगा कि पार्टी उन्हीं की वजह से इस संकट का सामना कर रही है। मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दीदी से गुजारिश करूंगा अगर आप अभिषेक बनर्जी से अलग हो जाती हैं, तो मैं आपके साथ हूं। उन्होंने हमारी पार्टी को बर्बाद कर दिया है।”

पार्टी के चीफ व्हिप हैं कल्याण बनर्जी

कल्याण बनर्जी को हाल ही में पार्टी ने चीफ व्हिप नियुक्त किया था। इससे पहले काकोली घोष चीफ व्हिप थीं लेकिन पार्टी ने बगावत के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया था। काकोली घोष बारासात से सांसद हैं और सबसे पहले उन्होंने ही बगावत की।

बागी सांसदों का नेतृत्व काकोली घोष कर रही हैं। काकोली घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की मौजूदा स्थिति और आंतरिक मुद्दों को लेकर वह अलग हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा सिर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। टीएमसी के बागी सांसदों की फोटो भी सामने आई।

एक दिन पहले ही की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

इससे पहले बुधवार को कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बागी सांसदों को गद्दार करार दिया था। कल्याण बनर्जी ने कहा था कि बागी सांसद सत्ता के बिना नहीं रह सकते, उनको बंगला, गाड़ी और सुरक्षा चाहिए। कल्याण बनर्जी ने कहा था कि भाजपा के साथ मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और पूरे देश की ताकत है लेकिन मेरे साथ मां, माटी, मानुष है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरी जानता है और मेरी पार्टी है।

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तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं के बीच हलचल मची हुई है। करीब 20 सांसद पार्टी से बगावत कर चुके हैं। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बुधवार को संकेत दिया कि सांसद सायोनी घोष और माला रॉय उनके खेमे में शामिल हो गई हैं। पढ़ें पूरी खबर