गुरुवार को केंद्र सरकार के आठ मंत्रियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर संसद में हुए हंगामे को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों ने विपक्षी नेताओं से माफ़ी की मांग की। केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रेस कांफ्रेंस किए जाने के बाद टीएमसी एमपी डेरेक ओ ब्रायन ने भी पलटवार करते हुए सरकार से 8 सवाल पूछे और कहा कि एक भी जवाब देकर दिखाओ।

टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो पोस्ट कर केंद्र सरकार के आठों मंत्रियों से आठ सवाल पूछा। पहला सवाल पूछते हुए डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि संसद में ओबीसी को लेकर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कहां थे जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा सदन में ही मौजूद थे।

आगे डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि दोनों सदनों में 38 विधेयकों को 10 मिनट प्रति बिल के औसत चर्चा के साथ क्यों पारित किया गया? लोकसभा में 10 में से केवल एक विधेयक संसदीय जांच के लिए क्यों गया? प्रत्येक 10 विधेयकों में से लगभग 4 विधेयक अध्यादेश क्यों हैं? जबकि पहले यह एक या दो हुआ करता था।

इसके अलावा डेरेक ओ ब्रायन ने यह भी सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले पांच वर्षों में राज्यसभा में एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? जबकि मनमोहन सिंह जी ने 22 सवालों के जवाब दिए। बीते दो साल से सरकार ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं चुना? आपने विपक्ष को पेगासस, आंतरिक सुरक्षा, कृषि कानूनों पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दी। साथ ही डेरेक ओ ब्रायन ने यह भी पूछा कि संसद चलाना किसका काम है? यह सरकार की जिम्मेदारी है या विपक्ष की जिम्मेदारी है?

8 Ministers just addressed a press conference.

To them, we ask.

Answer even one of these 8 questions. Try.

Then talk to us about #Parliament.

The United Opposition have a strong case. You are full of faff.

VIDEO pic.twitter.com/U6gl1QK5JM

— Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) August 12, 2021