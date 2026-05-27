आखिरकार बिष्णुपुर से तृणमूल कांग्रेस विधायक दिलीप मंडल पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक दिलीप मंडल को पुरी से गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी विधायक दिलीप मंडल कई हफ्तों से फरार थे। पश्चिम बंगाल पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स (बंगाल STF) ने उन्हें धमकी देने और भड़काऊ टिप्पणियां करने के मामले में पुरी के बीच पर बने एक लग्जरी होटल से पकड़ा।

यह नाटकीय कार्रवाई बुधवार तड़के अंजाम दी गई। गिरफ्तार विधायक को ट्रांजिट रिमांड पर वापस राज्य लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बंगाल STF का पुरी ऑपरेशन

इंडियन एक्सप्रेस बंगाली पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि 14 मई को पुलिस ने दिलीप मंडल के दक्षिण 24 परगना के पैलान स्थित आलीशान घर पर छापा मारा था। लेकिन वह घर के पिछले दरवाजे से CCTV कैमरों से बचते हुए फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया और तभी से पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी।

कई दिनों तक लोकेशन ट्रेस करने और गुप्त निगरानी के बाद आखिरकार पुलिस ने पुरी के एक लग्जरी होटल में बड़ा ऑपरेशन चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुबह-सुबह हुई इस कार्रवाई ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी।

बुधवार सुबह कहानी ने नया मोड़ ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक दिलीप मंडल ने पुरी के लग्जरी ‘ब्लू लिली’ होटल के कमरे में कुछ देर के लिए अपना मोबाइल फोन ऑन किया। बस यहीं से पुलिस को बड़ा सुराग मिल गया।

बंगाल STF की साइबर सेल ने तुरंत मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैक कर ली। इसके बाद ओडिशा पुलिस की मदद से STF की टीम ने फौरन होटल पर छापा मारा और कमरे से दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया।

क्या हैं आरोप

इससे पहले उनके बेटे अर्घ्य मंडल को अवैध हथियारों के साथ बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया गया था। विधायक के बेटे के साथ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। बंगाल पुलिस की टीम ने उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं।

दिलीप मंडल बिष्णुपुर (दक्षिण 24 परगना) विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन पर BJP कार्यकर्ताओं को धमकी देने के आरोप भी शामिल हैं। दिलीप मंडल उस वक्त फरार हो गए थे जब पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद दिलीप मंडल से पुरी के स्थानीय थाने में पूछताछ की जा रही है। अब उनके ट्रांजिट रिमांड से जुड़े दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। संभावना है कि उन्हें ओडिशा की अदालत में पेश किया जाएगा जिसके बाद ट्रांजिट रिमांड मिलने पर आज दोपहर तक कोलकाता लाया जा सकता है।